Tomahawk в Украине и блэкаут в Москве. Что надо понимать

Когда у президента Владимира Зеленского спрашивали об атаках на украинскую инфраструктуру, он говорил, что Россия должна понять, что если она будет наносить по Украине удары и угрожать блэкаутами в Киеве, то получит в ответ блэкаут в Москве. Очень многие люди восприняли это заявление за чистую монету и действительно есть надежды, что Украина способна нанести по Москве такие удары, что наступит там блэкаут. И меня спрашивают, — действительно ли есть какие-то признаки полагать, что Украина обладает таким оружием и в таком количестве, чтобы наносить сокрушительные удары по Москве этой зимой?

Если мы говорим конкретно о городе Москва, то, учитывая прикрытие ПВО, учитывая их возможности и, скажем так, соотношение их возможностей и наших, скажу, что это один из самых защищенных городов в мире, возможно, самый защищенный город в мире.

Например, чтобы вы понимали, Соединенные Штаты, при том, что они в технических средствах развиты гораздо лучше, чем Россия, или, например, Китай, они такой эшелонированной системы ПВО — разнообразной, достаточно эффективной — не имеют. Учитывая развитие ПВО, эшелонированности, Россия, я думаю, без преувеличения, наверное, номер один.

Есть у них вопросы по применению этой системы, по обучению — они тоже не святые, у них есть разные проблемы. Но с точки зрения разнообразия средств, эшелонированности, они номер один. А с точки зрения защищенности Москва — на первом месте. У нас средств, которые бы могли эффективно проходить это, рельно нет.

Если мы говорим о наших дипстрайках, то они медленные, они достаточно тяжелые. Да, они доходят, потому что мы постоянно работаем, наши Силы обороны над этим работают, наши инженеры-конструкторы совершенствуют. Но для того, чтобы несколько беспилотников прошли к какой-то цели, огромное количество беспилотников по дороге сбивается, теряет управляемость, но все равно проходят. Современных ракет, эффективных, дальнобойных, аналогов российских баллистических Искандеров или крылатых Калибров, у нас нет.

Мы можем наносить чувствительные удары по разным местам, и поэтому наши Силы обороны всегда очень тщательно, долго, муторно разглядывают, по какой цели работать: где они могут обойти РЭБ, где они могут пройти ПВО. Именно поэтому и применяются комбинированные удары — ракетные и беспилотные — для того, чтобы максимально, с одной стороны, напрячь ПВО, с другой стороны, получить окошко, когда ПВО перезаряжается, чтобы наиболее эффективное средство долетело сразу.

Можем ли мы наносить чувствительные поражения врагу? Да, можем. Мы над этим работаем, хотя он тоже постоянно совершенствуется. Можем ли мы, если конкретно воспринимаем это за чисто монету, сделать блэкаут в Москве? Нет, не можем. Объективно. Мне бы этого очень хотелось, но я думаю, что даже если бы мы поставили это целью, будем откровенны, количество средств, которые мы имеем, мы бы просто сожгли и не достигли никакой цели. Если уж работать, то работать по тем объектам, до которых мы можем дотянуться. Максимально тщательно, максимально эффективно выбирая цель, что, собственно, и делается.

О получении Украиной ракет Tomahawk. Возможно, я чего-то не понимаю, но я не устаю удивляться каждый раз, когда обсуждается вопрос о шансах получить Tomahawk. С чего мы их будем запускать? Ракета в основном запускается с судов, эсминцев, крейсеров и подводных лодок, которые оборудованы специальной вертикальной пусковой установкой МК-41. У нас нет судов и нет вертикальных пусковых установок. 100% пусков Tomahawk, которые были в мире, они происходили с флота. Это раз.

Второе. В свое время разрабатывалась программа запуска авиационных платформ. Сами американцы еще в конце 1970 годов в начале 1980-х, не буду врать, признали ее неэффективной, нецелесообразной и закрыли. Авиационных платформ, то есть самолетов, которые бы запускали Tomahawk, не существует в природе.

Американцы, насколько мне известно, к этому не возвращались. Недавно появилась информация, что якобы есть какие-то эксперименты, некие опытно-конструкторские работы. Я ни одного подтверждения, ни одного надежного источника — официального, неофициального — не нашел.

Третье — наземные пусковые. Они существовали в виде пусковых установок, которые назывались Gryphon. В 1987 году Соединенные Штаты и Советский Союз подписали соглашение об ограничении стратегических ядерных вооружений — Рейган и Горбачев. Эти пусковые наземные подпадали под эту категорию, их сняли с вооружения. В 2019 году Дональд Трамп вышел из этого соглашения. После этого американцы вернулись к наземным пусковым. Они разработали новые пусковые, которые называются Typhon. Их поставили полноценно на вооружение, если не ошибаюсь, только в 2022 году, и на весь мир четыре наземные батареи.

Американцы их никому не продают, даже не обсуждают этот вопрос. Они готовы в 2027 году поговорить на этот счет с немцами. Хотя на сегодня они, еще раз говорю, никому не передают, никому не продают, количество этих пусковых Typhon ограничено — четыре батареи по официальным данным. Они только планируют развернуть их на Филиппинах, де-факто их территории. А бесплатно они Tomahawk никому не дают. А Tomahawk на сегодня есть, кроме Штатов, только у одной страны — это Великобритания. Цена меньше четырех миллионов долларов, не рассматривается.

Нам могут предоставить два Томагавка. С чего мы их будем запускать? Еще раз говорю: флота у нас нет, с авиационной платформы Tomahawkи не запускают, а Typhon — всего четыре батареи, их никому не передают, американцы об этом заявляли раз сто на разных уровнях. Поэтому я не очень понимаю.

Возможно, этого не знает Трамп, возможно, этого не знает Зеленский. Возможно, появилось что-то тайное, о чем я не знаю. Но я ни разу ни в одном надежном, квалифицированном источнике не видел информации о запуске Tomahawk с чего-то, кроме МК-41 — вертикальных пусковых, которых у нас нет, потому что флота нет, и Typhon, которых, еще раз говорю, четыре батареи на весь мир, которые они никому никогда не дают. У них просили японцы, у них просила Австралия, Tomahawkи просили Нидерланды, обычные, для флота. И они им сказали подождать года три и рассчитывать [заплатить] четыре миллиона 250 тысяч за одну ракету. И они ждут.

И здесь нам дадут Тайфон? Возможно. Но я пока что такого не представляю. Особенно со стороны Трампа, который бесплатно ничего не дает, а Европа никогда в жизни такие суммы для нас не оплатит.

