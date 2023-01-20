Министры 15 стран в кулуарах Рамштайна обсудили передачу Leopard Украине

20 января, 21:56
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20 января представители более 50 стран провели восьмую встречу в формате Рамштайн (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

20 января представители более 50 стран провели восьмую встречу в формате Рамштайн (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу, 20 января, заявил, что обсудит с немецким коллегой возможную передачу танков Leopard Украине без согласия Германии. Об этом сообщает CNN.

Во время визита на авиабазу Рамштайн в Германии Блащак сказал журналистам, что сохраняет оптимизм в вопросе соглашения о Леопардах для Украины.

«Министры 15 стран сегодня встретились в кулуарах конференции и говорили об этом… Я убежден, что построение этой коалиции будет успешным, как был успешным вопрос о передаче систем Patriot Украине», — сообщил он.

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На вопрос о том, передаст ли Польша танки Leopard Украине, если Германия не согласится, Блащак ответил, что скоро обсудит этот вопрос с Борисом Писториусом.

Ранее в Минобороны Португалии сообщали, что представители стран, у которых есть Leopard 2, встретились на полях Рамштайна по инициативе Украины и Польши.

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Инфографика: NV
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Слева направо на переднем плане: министр обороны Германии Борис Писториус, министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Украины Алексей Резников, немецкая авиабаза Рамштайн, 20 января (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay) Германия разочаровала, США вдохновили. Украине пока не дадут танки Leopard, но прочат большое наступление весной — итоги восьмого Рамштайна

В пятницу, 20 января, прошла восьмая международная встреча в формате Рамштайн, во время которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине. Германия не приняла решение о передаче танков Leopard Украине.

Накануне президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил, что Варшава может передать Киеву танки, не дожидаясь согласия Германии.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

По оценке британского Международного института стратегических исследований (IISS), Украине для наступления нужно около 100 танков.

https://www.youtube.com/embed/Rrpsc9EKva0
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Польша Танки Германия Военная помощь Поддержка Украины Война России против Украины Рамштайн танки Leopard

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