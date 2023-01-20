Три приоритета Украины и проблема танков. Сегодня состоится восьмая встреча в формате Рамштайн: чего ждать от нее для ВСУ 20 января, 07:10 С весны 2022 года это уже восьмая встреча в формате Рамштайн (Фото:ГУР Минобороны Украины)

В пятницу, 20 января, состоится восьмая международная встреча в формате «Рамштайн», которая собирает представителей оборонных ведомств более 50 стран мира для обсуждения военной помощи Украине.

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) состоится на американской авиабазе Рамштайн в Германии — как и первые подобные переговоры весной 2022 года.

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Координировать встречу будут глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников. Кроме того, на полях заседания группы генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет отдельную двустороннюю встречу с Резниковым.

В преддверии новой встречи в формате «Рамштайн» Алексей Резников очертил три основных приоритета Украины:

противовоздушная оборона: «Мы уже получаем современные системы IRIS-T, NASAMS, Patriot и другие, но нам нужно больше, нам нужно защитить каждый город», — отметил министр обороны Украины;

вооружение, которое необходимо ВСУ для наступления и эффективной деоккупации временно захваченных РФ территорий Украины: по словам Резникова, Украина нуждается в танках, гаубицах, боеприпасах и другом тяжелом вооружении;

поддержка системности снабжения боеприпасами, а также обслуживание и ремонт поврежденной техники: «Украинский характер выдерживает, а железо — нет. Его нужно ремонтировать, его нужно обслуживать, решать вопросы поставок запасных частей и так далее», — объяснил Резников.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Алексей Резников в совместном заявлении 19 января призвали Запад вывести помощь ВСУ "на качественно новый уровень", ведь Россия сохраняет значительное преимущество в количестве войск, вооружениях и технике, а также продолжает наступательные действия на востоке Украины.

Кулеба и Резников считают, что страна-агрессор настроена на дальнейшую активизацию боевых действий, а угроза нового полномасштабного наступления оккупантов «очень реальна».



Самый острый вопрос, который может обсуждаться 20 января на базе Рамштайн в Германии — координированное предоставление Украине немецких танков Leopard 2 несколькими европейскими странами. Хотя Германия настаивает, что может сделать такой шаг одновременно с США и другими партнерами, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже заявил, что Варшава может передать Киеву Leopard 2, не дожидаясь согласия со стороны Берлина.

Встреча министров обороны более 50 стран 20 января станет знаковым событием для нового немецкого министра обороны Бориса Писториуса, который принял присягу в Бундестаге лишь накануне, 19 января, и заменил на этом посту Кристине Ламбрехт.



Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью NV выразил надежду, что от нового «Рамштайна» Украине стоит ждать очень положительных сюрпризов. «Мы сейчас на действительно критически важном для нас этапе, когда в головах наших западных партнеров наконец-то сложилось: Украина немедленно нуждается в тяжелом вооружении, — подчеркнул Огрызко. — Я на 99% уверен, что эта встреча в Рамштайне будет в этом смысле очень важна». Огрызко надеется, что после решения отдельных стран (Польши и Великобритании), подтвердивших готовность передать Украине танки, «будет разработана целая платформа, которая позволит всем членам Альянса и антипутинской коалиции» предоставлять танки совместно.

6 января министр обороны Украины Алексей Резников и его американский коллега Ллойд Остин обсудили детали встречи в формате Рамштайн, назначенной на 20 января. Ранее в Офисе президента говорили, что ожидают от январского мероприятия «решений по максимальному усилению Украины».

Предыдущая встреча Контактной группы по обороне Украины состоялась 16 ноября 2022 года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выражал надежду, что в этом году Украина получит оружие, которое ей не поставляли в 2022 году.