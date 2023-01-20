Итоги восьмого Рамштайна: разочарование от Германии и обещание возможности контрнаступления весной от США 20 января, 20:01 Сюжет Слева направо на переднем плане: министр обороны Германии Борис Писториус, министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Украины Алексей Резников, немецкая авиабаза Рамштайн, 20 января (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась восьмая встреча в одноименном формате. NV подводит ее итоги.

Германия так и не согласилась передать танки Leopard 2

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что участники Контактной группы по обороне Украины не договорились о поставках ВСУ танков Leopard 2. Это заявление стало главным разочарованием восьмого Рамштайна.

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По словам Писториуса, главы оборонных ведомств и начальники штабов стран Запада так и не сумели выработать единую позицию по поводу передачи Украине немецких танков.

«Необходимо тщательно взвесить все „за“ и „против“», — заявил Писториус, добавив, что пока непонятно, когда будет принято окончательное решение по этому поводу.

Он отказался отвечать на вопрос предоставит ли Германия разрешения на экспорт этих танков Польше и другим странам, которые на это готовы.

Писториус также сообщил, что Берлин «готов действовать быстро», если страны-союзницы достигнут консенсуса по поставкам танков Leopard для Украины.



Министр обороны Польши Мариуш Блащак также заявил, что решение о передаче Украине танков не было принято. При этом он выразил убеждение, что коалиция для предоставления Украине немецких танков Leopard все же будет создана в будущем.

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung писало со ссылкой на свои источники, что канцлер Олаф Шольц во время своей встречи с главой Белого дома Джоном Байденом 18 января дал ему понять, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams.

В свою очередь Писториус заявил, что это условие не является обязательным.

На фоне неуверенной позиции Германии президент Польши Анджей Дуда во время своего визита во Львов 11 января заявлял, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках помощи от международной коалиции.

Его финский коллега Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать «небольшое количество» этой техники.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что Украине необходимо 300 танков. Как уточнил потом министр обороны Алексей Резников, такое количество нужно «для конкретной операции».

В то же время, по оценке лондонского Международного института стратегических исследований, Украина должна получить около 100 танков, чтобы начать собственное наступление.

Обещание возможности для наступления весной

Глава Минобороны США Ллойд Остин пообещал, что у украинских сил будет возможность перейти в контрнаступление весной. По его словам, до этого момента западные союзники имеют «окно возможностей» по передаче танков ВСУ.

Таким образом он прокомментировал переговоры о передаче танков Leopard 2 Украине во время брифинга по итогам заседания в формате Рамштайн.

«Мы убедились в том, что у Украины есть возможности, необходимые для успеха прямо сейчас. Есть окно возможностей до весны, когда они могут начать свое контрнаступление. Это небольшой промежуток времени», — сказал Остин.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга добавил, что для успешной наступательной операции украинцам потребуется обучение.

«Не хочу предвидеть, каким будет контрнаступление. Украинские силы провели уже по крайней мере две очень успешные операции: под Харьковом и возле Херсона. Я обсуждал с генералом Залужным его видение наступления. Не до деталей на уровне исполнения», — сказал он.

Остин добавил, что союзники смогли собрать «чрезвычайную боевую мощь» и будут передавать оружие Украине.

«И эти пакеты (помощи — ред.) также включают танки. Польша продолжает предлагать танки и предоставит их. Другие страны также выражают готовность», — сказал глава Пентагона.

Какое вооружение союзники передадут Украине по итогам восьмого Рамштайна

На сайте Минобороны США сообщается, что, по словам Ллойда Остина, США передают Украине дополнительные ЗРК NASAMS и восемь систем ПВО Avenger.

Также глава Пентагона отметил, что пакет помощи помогает удовлетворить потребность Украины в бронетехнике и боевых машинах. Помощь США включает:

59 боевых машин пехоты Bradley;

90 бронетранспортеров Stryker;

53 противоминностойких транспортных средства ( MRAP);

MRAP); 350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности Хамви ( HMMWV).

Некоторые из видов вооружений, которые Украина должна получить от союзников по итогам восьмой встречи в формате Рамштайн Остин перечислил на пресс-конференции.

Министр обороны Германии Писториус сообщил журналистам, что эта страна выделит на весенний военный пакет поддержки Украины более миллиарда евро. Кроме ЗРК Patriot, в него войдут еще семь САУ Gepard и еще один ЗРК Iris-T SLM с дополнительными управляемыми ракетами.

Заявление о том, что победа в 2023 году маловероятна

Во время брифинга глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли выразил мнение, что защитникам Украины будет тяжело военным путем вытеснить российских оккупантов с каждого сантиметра украинской территории в 2023 году.

«Это не значит, что этого не может произойти, не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень сложно», — сказал Милли.

По мнению генерала, в этом году возможна стабилизация фронта, которая будет зависеть от поставок военной помощи Силам обороны Украины и их обучения. Милли также считает, что защитники Украины могут провести «значительную» тактическую наступательную операцию, чтобы освободить как можно больше украинской территории.

«Но я все же считаю, что в конце концов эта война, как и многие войны до нее, закончится за столом переговоров», — добавил генерал Милли.

Зеленский попросил истребители F-16

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам встречи в формате Рамштайн призвал предоставить Украине ракеты большей дальности и истребители F-16.

Инфографика: NV

«Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей — это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии или зенитные ракеты, которые нужны для защиты людей от российских авиаударов» — сказал он.

Накануне министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявила, что Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.