Польша готова передать Украине танки Leopard без согласия Германии — Моравецкий 19 января, 11:26 Матеуш Моравецкий подчеркнул, что от поставок Украине Leopard зависит безопасность Европы (Фото:kmweg.de)

Варшава может передать Киеву немецкие танки Leopard не дожидаясь согласия со стороны Берлина.

Об этом в интервью телеканалу Polsat сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Согласие (Германии — ред.) вторично. Либо мы получим это согласие, либо сами поступим правильно. Здесь самое главное, чтобы немцы, датчане, финны, французы и другие народы как можно скорее предложили свои современные танки и тяжелую технику. От этого может зависеть способность защищать свободу в Украине, а значит, и безопасность всей Европы», — подчеркнул глава правительства.

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Во время своего визита во Львов 11 января президент Польши Анджей Дуда объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках помощи от международной коалиции.

Его финский коллега Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать «небольшое количество» этой техники.

В свою очередь Германия продолжает оттягивать решение по этому поводу, ссылаясь на то, что не хочет принимать его без США.

В то же время ключевая роль в этом вопросе отводится именно Берлину, поскольку это он должен одобрить реэкспорт немецких танков.

Накануне, 18 января, канцлер Олаф Шольц заявил главе Белого дома Джо Байдену, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят Украине свои Abrams.