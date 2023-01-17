Украине нужно около 100 танков для наступления — Международный институт стратегических исследований

17 января, 06:39
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ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

Украина должна получить около 100 танков, чтобы начать собственное наступление на войне против России. Так считает лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS).

Об этом пишет The Guardian.

Такого же мнения придерживается бывший начальник военной разведки Великобритании (2015−2018) Филип Осборн.

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Такое число танков учитывает надлежащую подготовку, стабильное снабжение запчастями, это также зависит от планов Украины по ведению боевых действий весной.

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Базовое обучение обращению британских Challenger 2 и немецких Leopard 2 может занять от трех до шести недель.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна направит в Украину танки Challenger 2.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Великобритания Война в Украине Война России против Украины

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