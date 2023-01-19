Зеленский назвал страны, которые готовы передать танки Украине и ждут одобрения Германии

19 января, 18:07
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Ряд стран готовы передать Украине танки и ждут согласия Германии. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве в четверг, 19 января.

Глава государства повторил, что против тысяч российских танков недостаточно одного мужества защитников Украины и мотивации украинского народа. Он отметил, что многие страны хотели бы передать Украине танки, но ждут разрешения.

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«И Польша и, если честно, Финляндия, Португалия, Испания и еще достаточное количество стран готовы обеспечить [Украине] даже небольшое количество танков, которое есть у них на вооружении. И были готовы это сделать раньше. Мы все ждем согласия страны, у которой есть права на соответствующие лицензии [вероятно, речь о Германии]», — заявил Зеленский.

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Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина планирует для начала собрать танковую бригаду из Leopard.

Инфографика: NV

Агентство Reuters сообщало, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставки танков Leopard Украине.

18 января немецкие СМИ сообщили, что Олаф Шольц сказал президенту США Джо Байдену, что одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США поставят Украине танки Abrams.

Танки Leopard 2 – последнее табу для Германии – Роман Гончаренко

https://www.youtube.com/embed/eS4-blYPsRE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Польша Танки Германия Португалия Испания Военная помощь Финляндия Украина-Германия Владимир Зеленский Война России против Украины танки Leopard

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