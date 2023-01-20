Leopard 2: почему Украина просит именно эту модель танков — инфографика 20 января, 20:07 Танки Leopard 2 во время учений (Фото:Бундесвер)

20 января участники встречи в формате Рамштайн не смогли договориться о поставках танков для ВСУ. В запросах украинской стороны речь идет о конкретной модели — Leopard 2 производства немецкого концерна Krauss-Maffei Wegmann.



Наличие танковой бригады (около 100 единиц европейских боевых машин) позволит Украине вести наступление на позиции российских захватчиков, пришли к выводу в Международном институте стратегических исследований (IISS) в Лондоне.

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NV напоминает основные характеристики Leopard 2, различия между моделями этих бронемашин и преимущества по сравнению с другими танками на вооружении стран НАТО.

Серийное производство основного немецкого боевого танка Leopard 2 было начато в 1979 году. Он защищен композитной броней, обеспечивающей защиту от бронебойных снарядов больших калибров и кумулятивных зарядов. Кроме того, танк защищен от ударов из тяжелых пулеметов, орудий среднего калибра и старых типов танковых боеприпасов.

Вооружение состоит из 120-мм гладкоствольного орудия Rheinmetall, а также двух пулеметов, один из которых спаренный, калибром 7,62 мм, а другой установлен для ведения зенитного огня. У танка лазерный прицел-дальномер со встроенным тепловизионным каналом. Экипаж состоит из четырех человек: командир, механик-водитель, наводчик и радист-заряжающий.

В разных модификациях танки Leopard 2 стоят на вооружении более 20 армий мира. Эта машина применялась в войне в Афганистане (2001—2021) и во время операции вооруженных сил Турции Щит Евфрата в Сирии.

Инфографика: NV

Б азовая и самая популярная модель — Leopard

2А4. Именно ее Германия стала активно продвигать на европейском рынке в 1990-х, когда Бундесвер сокращали, а излишки бронетехники распродавали.

"Несмотря на условный уровень 90-х годов, у Leopard 2A4 уже есть и тепловизоры, и цифровая система управления огнем и другие особенности, которые отличают современные танки. И к этим признакам только по определенным компонентам в РФ, и довольно ограниченно, приблизились к середине 2010-х годов, и даже это утверждение, скорее всего, достаточно комплиментарно», — отмечает сайт Defence Express.

Фото: KMW

Впрочем, эволюция Леопардов продолжалась. С 1995 года появились модификации 2А5, 2А6 и 2А7 — каждый раз происходили улучшения в бронезащите и мощности пушки.

На этом рисунке IISS — ключевые отличия моделей.

Инфографика: IISS

Также страны, покупавшие танки у ФРГ, локализовали их производство, внося определенные усовершенствования. В частности, собственные версии Leopard 2 имеют Швеция, Испания, Греция, Венгрия, Польша.

Defence Express оценивает общий потенциал Leopard 2 разных версий у ближайших партнеров Украины в 908 машин; то есть ВСУ претендуют на десятую его часть. Меньшее количество переданных Леопардов стало бы лишь политическим символическим жестом, отмечали в ISSS.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко убеждает, что Украина нуждается в модели Leopard 2А5, в которой учтены недостатки 2А4. «Так, в Leopard 2А5 была полностью перепроектирована башня, она стала клиновидной. Именно по этой форме мы теперь и узнаем танки Leopard. Кроме того, изменился металл, обеспечивающий большую защиту и противодействующий пробоям от кумулятивных и других типов боеприпасов», — сказал он.

Фото: KMW

В любом случае для успешного противостояния российской бронетехнике требуется современный танк, вот почему от предложения получить со складов устаревший вариант Leopard 1 следует отказаться, считает Коваленко.

На переговорных площадках раздаются идеи предоставить ВСУ американские танки Abrams, французские Leclerc, а Великобритания согласилась передать эскадрон ( 14 единиц) своих основных танков Challenger 2.

Впрочем, эксперты соглашаются, что именно Леопарды логистически проще всего отправлять в Украину. «Эта машина наиболее распространена в Европе. И она немного менее нежная, чем Abrams, условно говоря», — сказал Суспільному эксперт по вопросам международной безопасности Тарас Жовтенко.

Олег Катков из Defense Express со сдержанным оптимизмом говорит, что если Запад и решится на передачу тяжелой бронетехники, до момента, пока она появится в Украине, может пройти до полугода. В частности, по его словам, нужно решить проблему тралов грузоподъемностью более 60 тонн, которыми перевозят западные бронемашины. В Украине имеющаяся на вооружении военная техника весит менее 50 тонн, отметил он.