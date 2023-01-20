Польша планирует обучить танковую бригаду ВСУ до марта 20 января, 19:35 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Польша планирует обучить танковую бригаду Вооруженных сил Украины в качестве нового пакета поддержки.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«В рамках нового пакета поддержки для Украины я представил нашу польскую поддержку, заключающуюся в том, что до конца марта мы сможем как вооружить, так и научить украинских солдат», — говорится в заявлении.

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Блащак добавил, что речь идет о танковой бригаде ВСУ. Также министр рассказал, что вместо переданных Украине танков Т-72 и боевых машин пехоты, армия Польши получит корейские танки К-2 и гаубицы К-9.

Он также добавил, что также в Польшу планируется поставка танков Abrams и реактивной артиллерии HIMARS.

Участники Контактной группы по обороне Украины во время заседания в формате Рамштайн в пятницу, 20 января, не договорились о поставках ВСУ танков Leopard 2.

Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung рассказало со ссылкой на свои источники, что канцлер Олаф Шольц во время своей встречи с главой Белого дома Джоном Байденом 18 января дал ему понять, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams.

В свою очередь Писториус заявил, что это условие не является обязательным.

На фоне неуверенной позиции Германии президент Польши Анджей Дуда во время своего визита во Львов 11 января объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках помощи от международной коалиции.

Его финский коллега Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать «небольшое количество» этой техники.

Несмотря на это Германия продолжает оттягивать решение по этому поводу, ссылаясь на то, что не хочет принимать его без США.

В то же время ключевая роль в этом вопросе отводится именно Берлину, поскольку это он должен одобрить реэкспорт немецких танков.