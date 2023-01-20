Участники встречи в формате Рамштайн не договорились о поставках Украине Leopard — Писториус 20 января, 16:14 Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что нужно тщательно взвесить все «за» и «против» (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Участники Контактной группы по обороне Украины во время заседания в формате Рамштайн в пятницу, 20 января, не договорились о поставках ВСУ танков Leopard 2.

Об этом со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, главы оборонных ведомств и начальники штабов стран Запада так и не сумели выработать единую позицию по поводу передачи Украине немецких танков.

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«Необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», — заявил Писториус, добавив, что пока непонятно, когда будет принято окончательное по этому поводу.

При этом министр отказался отвечать на вопрос предоставит ли Германия разрешения на экспорт своих танков Польше и другим странам, которые на это готовы.

Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung рассказало со ссылкой на свои источники, что канцлер Олаф Шольц во время своей встречи с главой Белого дома Джоном Байденом 18 января дал ему понять, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams.

В свою очередь Писториус заявил, что это условие не является обязательным.

На фоне неуверенной позиции Германии президент Польши Анджей Дуда во время своего визита во Львов 11 января объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках помощи от международной коалиции.

Его финский коллега Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать «небольшое количество» этой техники.

Несмотря на это Германия продолжает оттягивать решение по этому поводу, ссылаясь на то, что не хочет принимать его без США.

В то же время ключевая роль в этом вопросе отводится именно Берлину, поскольку это он должен одобрить реэкспорт немецких танков.

Инфографика: NV