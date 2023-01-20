Берлин готов действовать быстро, если союзники достигнут консенсуса по танкам для Украины — Минобороны Германии 20 января, 17:10 Борис Писториус (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин «готов действовать быстро», если страны-союзницы достигнут консенсуса по поставкам танков Leopard для Украины.

Об этом сообщает CNN.

«Что касается поставки Leopard, единого мнения нет», — сказал Писториус журналистам на авиабазе Рамштайн в Германии.

Он опроверг заявления о том, что Германия «стоит на пути» «объединенной коалиции» стран, выступающих за отправку танков в Украину.

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«Есть веские причины для поставки и есть веские причины против нее. А учитывая общую обстановку войны, которая идет уже почти год, все „за“ и „против“ приходится очень тщательно взвешивать, и эту оценку явно разделяют многие союзники», — добавил он.

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Писториус сказал, что поручил официальным лицам провести проверку запасов танков Leopard 2 в Германии, чтобы страна могла «действовать быстро» в случае «положительного решения».

Министр обороны добавил, что вопрос разрешений на экспорт не обсуждался на встречах в пятницу.

В пятницу, 20 января, в Германии проходит заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung рассказало со ссылкой на свои источники, что канцлер Олаф Шольц во время своей встречи с главой Белого дома Джоном Байденом 18 января дал ему понять, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams. В свою очередь Писториус заявил, что это условие не является обязательным.