Зеленский рассказал, о сегодняшнем разговоре с Трампом

Владимир Зеленский прокомментировал свой разговор с Дональдом Трампом во время видеообращения 11 октября (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения рассказал о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом , который состоялся сегодня, 11 октября.

«Я говорил с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, очень подробно по энергетике, по возможности усилить ПВО. Проинформировал также о ситуации в Одессе, в других наших городах, громадах. Благодарен за готовность помочь. Президент Трамп спрашивал о ситуации в столице, в других наших регионах», — сообщил Зеленский.

Президент отметил, что Украина рассчитывает, что США и другие партнеры будут в дальнейшем сильно действовать и давить на Россию, чтобы украинцы почувствовали поддержку и имели защиту.

«Сегодня я получил необходимые сигналы, что Америка рассматривает возможности усилить наше сотрудничество. Спасибо», — заявил также Зеленский.

Ранее издание Axios со ссылкой на два информированных источника сообщило, что во время телефонного разговора 11 октября Зеленский и Трамп обсуждали возможность покупки официальным Киевом ракет Tomahawk.

Источники Axios не сообщили, было ли принято во время разговора Трампа и Зеленского окончательное решение по поводу поставок Tomahawk.

По словам одного из источников, беседа между президентами США и Украины длилась около 30 минут.

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk — что известно

6 октября Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

После этого пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал американскому президенту, что высокотехнологичное оружие поможет посадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

Инфографика: NV

В интервью The Axios Show 25 сентября президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны узнать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский отметил, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

8 октября Washington Post писал, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пригрозил США из-за возможной передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, заявив, что это якобы может «спровоцировать прямой конфликт с НАТО».

10 октября Зеленский заявил, что украинская делегация на следующей неделе отправится в США для договоренностей о покупке американского вооружения. Среди приоритетов — системы противовоздушной обороны и артиллерийская система HIMARS с модификацией для тактических ракет ATACMS.