Министерство иностранных дел приветствует позитивные сигналы со стороны США о предоставлении Украине ракет Tomahawk (Фото: ВОЕННО-МОРСКИЕ СИЛЫ США)

МИД приветствует позитивные сигналы со стороны США о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk . При нынешней администрации Дональда Трампа ответа «нет» на просьбу передать это вооружение нет, а есть очень детальная и активная дискуссия.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает NV.

«Мы слышим и приветствуем позитивные сигналы со стороны Соединенных Штатов и президента США относительно возможности предоставления этого очень мощного оружия (ракет Tomahawk — ред.). Я хочу напомнить, что Украина поднимала вопрос возможности предоставления этих ракет и раньше. Собственно, еще при предыдущей администрации США. Тогда ответ был „нет“. Сейчас ответа „нет“ нет. Зато есть очень детальная и активная дискуссия по поводу возможности предоставления этих ракет», — сказал Тихий.

Он отметил, что МИД видит вопрос со стороны СМИ с точки зрения технических особенностей этого оружия: какие бывают ракеты, как они запускаются, насколько это возможно.

По словам Тихого, сейчас украинская и американская команды работают над тем, чтобы согласовать все эти детали, а также проговорить нюансы. В частности, речь идет о том, каких форм и комплектаций могут быть предоставлены ракеты Tomahawk Украине.

Представитель МИД отметил, что Киев видит различные реакции со стороны России на эту тему, поскольку «речь идет об очень мощном оружии». Он считает логичным, что россияне боятся предоставления Украине этих ракет.

«Но я хочу напомнить, что, во-первых, Украина поражает только военные цели на территории Российской Федерации. Делает это исключительно потому, что Россия продолжает войну, которую она начала. И если бы Россия не начала эту войну, или завершила ее, или согласилась на прекращение огня — не надо было бы бояться», — говорит Тихий.

Инфографика: NV

Представитель МИД подчеркнул, что ракеты Tomahawk действительно уникальные и мощные. По его словам, это оружие позволило бы Украине сделать ряд очень важных вещей, в частности лишить россиян ряда их средств террора и мест, где они их производят.

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk — что известно

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk.

После этого пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стало бы серьезным витком эскалации».

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал американскому президенту, что высокотехнологичное оружие поможет посадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

В интервью The Axios Show 25 сентября президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны узнать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский отметил, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

7 октября Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Украине ракет. Американский лидер объяснил, что сначала хочет убедиться, как она их будет использовать.