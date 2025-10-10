Заговорил о «понтах». Путин перестал угрожать ухудшением отношений с США в ответ на передачу Tomahawk Украине

Российский диктатор Владимир Путин очень коротко ответил на вопрос о том, каким будет ответ РФ на возможную передачу Украине ракет Tomahawk от США . По его словам, Москва ответит на это усилением ПВО.

Об этом диктатор сказал в ответ на вопрос журналиста, пишет Агентство. Новости.

Во время пресс-конференции журналист российского телеканала Звезда, задавая вопрос о «ракетном шантаже», оговорился и произнес слово «фантаж». Путин ответил: «Вы не оговорились, понтаж. Понт здесь присутствует».

«Наш ответ — это усиление системы ПВО Российской Федерации», — заявил глава кремлевского режима.

8 октября The Washington Post писала, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пригрозил администрации президента США Дональда Трампа из-за возможной передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, способных поражать цели на территории РФ.

Инфографика: NV

WP также обращает внимание на то, что нынешние предупреждения Кремля противоречат предыдущим заявлениям. В частности, Путин говорил, что ракеты Tomahawk «не изменят баланс сил на поле боя». На фоне этого нынешние сигналы Москвы отражают реальную тревогу относительно возможности получения Украиной вооружения дальнего действия.

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk — что известно

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk.

После этого пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стало бы серьезным витком эскалации».

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал американскому президенту, что высокотехнологичное оружие поможет посадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

В интервью The Axios Show 25 сентября президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны узнать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский отметил, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.