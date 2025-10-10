«Мы должны адаптироваться». Жорин рассказал, способны ли ракеты Tomahawk приблизить окончание войны в Украине

Оружия, которое способно быстро остановить войну РФ против Украины или радикально изменить ее ход не существует.

Такое мнение высказал заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Он отметил, что надежда на то, что если США передадут Украине крылатые ракеты Tomahawk, Силы обороны ударят ими по столице страны-агрессора РФ Москве, боевые действия остановятся, обстрелы прекратятся, а война закончится — это «очередная иллюзия».

«Вижу, что мы в очередной раз надеемся на то, что кто-то что-то сделает/даст, и проблемы будут решены. Но последние три года четко показали — мы не в кино, это так не работает», — подчеркнул Жорин в публикации, размещенной в его Telegram-канале 10 октября.

Он заверил, что приблизить завершение войны может только комплекс мероприятий.

«Стратегическое планирование во всем — не только на поле боя (хотя и с этим часто есть вопросы), ставка на технологичность и быструю адаптивность, минимизация коррупции по крайней мере в оборонке, мобилизационное состояние общества. И сюда же помощь партнеров, в том числе определенными видами вооружения», — пояснил Жорин.

Он добавил, что основой успешного результата Украины является ежедневная работа, а также осознание реальности.

«Так, как было раньше, уже не будет, мы должны адаптироваться», — резюмировал заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk — что известно

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk.

После этого пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стало бы серьезным витком эскалации».

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал американскому президенту, что высокотехнологичное оружие поможет посадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

Инфографика: NV

В интервью The Axios Show 25 сентября президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны узнать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский отметил, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

7 октября Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Украине ракет. Американский лидер пояснил, что сначала хочет удостовериться, как она будет их использовать.