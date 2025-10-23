Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в аэропорту Анкориджа 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Пока что дипломатические усилия президента США Дональда Трампа, направленные на прекращение войны РФ против Украины, достигают лишь одного — опровергают его собственные сомнительные утверждения о том, что российский диктатор Владимир Путин хочет мира .

Об этом пишет CNN, анализируя ход событий и указывая, что последний план Трампа по России не увенчался успехом.

Американский лидер надеялся на признаки изменений в политике со стороны России, чтобы оправдать возобновление своей личной дипломатии с Путиным. Однако кремлевский диктатор просто разыграл свою классическую карту — позвонил Трампу за день до его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Таким образом Путин хотел продемонстрировать гибкость, чтобы попытаться смягчить новое давление со стороны США.

Реклама

После этого звонка Трамп, раздумывавший о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, отказался от этой идеи и обрушился на Зеленского, отмечает CNN. Впрочем, телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел страны-агрессора РФ Сергея Лаврова в понедельник, 20 октября, продемонстрировал, что любая новая встреча Трампа и Путина будет отражением тупиковой ситуации на Аляске. Кремль не отказался от своих максималистских требований, с которыми Украина никогда не согласится.

Тупиковая ситуация устраивает Путина, и может воспользоваться дополнительным временем для ведения войны на истощение с целью захвата как можно больше украинских территорий до начала любых мирных переговоров, резюмирует CNN.

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

22 октября Трамп подтвердил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште.

Он также выразил уверенность, что введенные санкции США против российских компаний Роснефть и Лукойл будут иметь влияние на мирный процесс.

«Это масштабные санкции. Две крупнейшие нефтяные компании среди крупнейших в мире, они российские. Они добывают много нефти. И, надеемся, это побудит [Путина], надеемся, он станет благоразумным», — заявил Трамп.