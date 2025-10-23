Медведев утверждает, что «Трамп стал на тропу войны против РФ» после введения санкций

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп «стал на путь войны с Россией», когда приняли решение отменить встречу с диктатором Владимиром Путиным в Будапеште и ввел санкции против российских нефтяных компаний.

В своем Telegram-канале военный преступник заявил, что США являются противником РФ.

«Отмена Трампом саммита в Будапеште. Новые санкции против нашей страны со стороны США. Что еще? Будет новое оружие, кроме пресловутых Tomahawk? Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии — получите. США — наш противник, а их разговорчивый „миротворец“ теперь полноценно встал на тропу войны с Россией».

Он также добавил, что война РФ против Украины это якобы теперь «конфликт» Трампа.

«Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в Конгрессе и пр. Это не отменяет главного: принятые решения — это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой», — заявил Медведев.

Медведев снова пригрозил Украине ударами «без оглядки на ненужные переговоры», чем снова подтвердил, что Россия не желает достигать мира.

23 октября государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон все еще хочет встретиться с представителями России, несмотря на недавние санкции администрации президента Дональда Трампа против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Ранее администрация Трампа объявила о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России — Роснефти и Лукойла, а также почти трех десятков их дочерних предприятий.

22 октября сенаторы Джим Риш и Джин Шахин сообщили Общественному, что комитет по международным отношениям Сената поддержал три законодательные инициативы, направленные против РФ из-за войны, которую та начала против Украины. Одна из них предлагает признать Россию государством-спонсором терроризма.

23 октября Трамп заявил, что отменил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Будапеште. Президент США также отметил, что, хотя разговоры с Путиным «бывают хорошими», они в конце концов «просто никуда не ведут».