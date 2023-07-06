Лукашенко заявил, что Пригожина нет в Беларуси. Угрожает использовать вагнеровцев «для обороны» 6 июля, 11:03 Александр Лукашенко (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Диктатор Александр Лукашенко заявил, что главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин находится не в Беларуси, а в России.

Об этом сообщает пропагандистское агентство Белта.

«Что касается Евгения Пригожина, то он находится в Санкт-Петербурге. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал», — заявил Лукашенко.

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По его словам, боевики ЧВК Вагнера находятся в своих постоянных лагерях, где «были после вывода с фронта на восстановление». Лукашенко говорит, что не видит рисков, если они будут в Беларуси — это может произойти «под определенные условия».

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27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Беларуси. Мониторинговый проект Беларускі Гаюн дважды сообщал о приземлении борта Пригожина под Минском.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданова в интервью The Drive, опубликованном 29 июня, заявил, что перебазирования ЧВК Вагнера в Беларусь не будет. По его словам, пребывание боевиков там не станет проблемой для Украины, и они в основном продолжат операции в Африке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что в Беларусь прибыло небольшое количество вагнеровцев.

После однодневного бунта боевиков ЧВК Вагнер российский диктатор Владимир Путин дал «вагнеровцам» три варианта действий, один из которых — ссылка в Беларусь.

30 июня президент Владимир Зеленский на Ставке приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Севера Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.

В тот же день СМИ сообщили, что недалеко от белорусского города Осиповичи началась активность на заброшенной военной базе. По данным СМИ, там могут строить полевой лагерь для «вагнеровцев». В сети также публиковали спутниковые фото возможного полевого лагеря боевиков ЧВК Вагнера.