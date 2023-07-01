Борт Пригожина во второй раз прилетел в Беларусь — Беларускі Гаюн 1 июля, 09:37 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

В субботу, 1 июля борт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина прилетел в Беларусь, сообщает Беларускі Гаюн в Telegram.

По информации мониторинговой группы, сегодня в 08:53 один из бизнес-джетов Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлился на военном аэродроме в Мачулищах.

Данный борт ранее покинул территорию Беларуси и улетел в РФ.

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Боевики Вагнера в Беларуси — что известно?

Накануне СМИ опубликовали спутниковые фото возможного полевого лагерь боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

3 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.