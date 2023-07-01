Борт Пригожина во второй раз прилетел в Беларусь — Беларускі Гаюн
Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)
В субботу, 1 июля борт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина прилетел в Беларусь, сообщает Беларускі Гаюн в Telegram.
По информации мониторинговой группы, сегодня в 08:53 один из бизнес-джетов Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлился на военном аэродроме в Мачулищах.
Данный борт ранее покинул территорию Беларуси и улетел в РФ.
Боевики Вагнера в Беларуси — что известно?
Накануне СМИ опубликовали спутниковые фото возможного полевого лагерь боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.
3 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».
Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.
26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.