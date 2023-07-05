Комната для молитв и золото. В особняке и офисе Пригожина провели обыски 5 июля, 21:47 Особняк Евгения Пригожина (Фото:iz.ru)

В среду, 5 июля, российские силовики провели обыски в особняке и офисе главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Кадры опубликовали российские пропагандисты.

На фото видно, что у Пригожина в доме обнаружили целый арсенал оружия, парики, пачки валюты, «личную комнату для молитв» а также медицинский кабинет.

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Также пропагандисты показали вертолетную площадку, бассейн, сауну, тренажерный зал и слитки золота.

Сам террорист не комментировал обыски.

Ранее российского издание Фонтанка сообщило, что 4 июля главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин лично прибыл в Санкт-Петербург, где ему вернули изъятое во время обысков оружие.

Поход Вагнера на Москву. Чего хотел Пригожин

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении вагнеровцев боеприпасами.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем «(не упоминая, правда, его фамилию) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».