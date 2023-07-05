Зеленский: Путин сделает все, чтобы свести на нет славу ЧВК Вагнера. Пригожина поддержало пол-России 5 июля, 14:59 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что диктатор Владимир Путин будет пытаться объединить общество, чтобы преодолеть последствия бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, которого «поддержала половина России».

Об этом он заявил в интервью CNN.

«Он [сделает] все, чтобы разбить и свести на нет славу вагнеровцев и все, что они делали. Он будет дистанцироваться от всего этого и будет много общаться, чтобы объединить общество», — сказал Зеленский.

Видео дня

Читайте также: Лоуренс Фридман Паранойя Путина теперь работает сверхурочно

По его словам, данные украинской разведки показали: Кремль измеряет поддержку Пригожина — и половина российского населения «в серьезных сомнениях».

«Половина России поддержала Пригожина. Половина России поддерживала Путина. Некоторые российские регионы тем временем балансировали, не зная наверняка, кого поддерживать», — рассказал Зеленский.

Переворот Пригожина в России: что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.



Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.



Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.



Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».



Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».