Паранойя Путина теперь работает сверхурочно 4 июля, 12:25 NV Премиум Путин позволил разгореться конфликту между Шойгу и Пригожиным, не пытаясь разобраться с ним решительным образом, что отражало его предпочтение тактике «разделяй и властвуй» (Фото:REUTERS)

Столкновение между Путиным и Пригожиным, от которого зависело будущее России и многое другое, закончилось нулевой ничьей, нанеся ущерб обоим соперникам

Заговор никогда не бывает успешным: в чем причина?

Да потому что, если он успешный, никто не посмеет назвать его заговором

Сэр Джон Харингтон (1561−1612)

У каждого правила есть исключение. Поведение Евгения Пригожина было безусловно заговорщицким, и какое-то время его заговор преуспевал. Но в итоге он отступил. Мишенью его заговора являлся президент, но тот согласился не выдвигать обвинения против Пригожина или его людей. Им даже не было предъявлено подозрение. Позорная преступность пятницы, которая вскоре будет подавлена, превратилась в прискорбное безрассудство субботы, которое можно было простить. Это великое столкновение между Путиным и Пригожиным, от которого зависело будущее России и многое другое, закончилось разочаровывающей нулевой ничьей, нанеся ущерб обоим соперникам.

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Существуют теории, что весь этот кризис был инсценирован, чтобы помочь Путину создать условия для каких-то новых ходов в войне. Но нет никаких доказательств того, что этот кризис не был вполне реальным для его участников. Все могло закончиться иначе.

Почему Пригожин отступил?

Босс ЧВК «Вагнер» предположительно уехал в ссылку в Беларусь, а возможно, и куда-нибудь в более отдаленное место, где его передвижения будет труднее отследить. Где бы он ни оказался, когда ему не нужно быть начеку, он может тратить свое время на разработку новых преступных проектов и размышлять о том, что могло бы быть, если бы он сохранил самообладание и его не уговорили спуститься вниз.

Сам Пригожин объяснял это нежеланием пролить еще больше русской крови, но он явно не тот человек, который известен своей щепетильностью, когда речь идет о человеческих потерях, и который наверняка не мог не предполагать, когда отправился из Донбасса через границу в Россию, что никто не пострадает. И жертвы были. Были удары по колонне Вагнера с воздуха. Его средства ПВО, по-видимому, сбили шесть вертолетов и самолет управления Ил-18, в результате чего погибли 13 пилотов.

Предполагаемый бой на подступах к Москве не должен был быть массовым.