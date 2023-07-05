Столтенберг: Только небольшое число «вагнеровцев» прибыли в Беларусь 5 июля, 22:16 ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что только небольшое число боевиков ЧВК Вагнер прибыли в Беларусь.

«Мы видели некоторые приготовления к размещению сил Вагнера. Пока мы еще не видели, чтобы их настолько много прибыло», — сказал генсек НАТО о Беларуси в интервью Politico.

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По его словам, «вагнеровцы» продолжает действовать в Африке. При этом Столтенберг добавил, что часть боевиков «находятся в Украине, но не на передовой».

Столтенбрг добавил, что считает, что еще слишком рано делать окончательные выводы о последствиях мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для ЧВК Вагнер.

После однодневного бунта боевиков ЧВК Вагнер российский диктатор Владимир Путин дал «вагнеровцам» три варианта действий, один из которых — ссылка в Беларусь.

30 июня президент Владимир Зеленский на Ставке приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Севера Сергею Наеву усилить границу с Беларусью. При этом в ВСУ говорили, что сейчас угрозы нового возможного наступления боевиков на Киев нет и это стало бы «самоубийством».

В тот же день СМИ сообщили, что недалеко от белорусского города Осиповичи началась активность на заброшенной военной базе.

По данным СМИ, там могут строить полевой лагерь для «вагнеровцев». В сети также публиковали спутниковые фото возможного полевого лагеря боевиков ЧВК Вагнера.