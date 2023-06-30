Зеленский приказал Залужному и Наеву усилить границу с Беларусью

30 июня, 15:02
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Зеленский предлагает изменить официальную дату празднования Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский предлагает изменить официальную дату празднования Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц (Фото:Офис президента Украины)

В пятницу, 30 июня, президент Владимир Зеленский на Ставке приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Севера Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.

«Ставка. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Наева. Ситуация на поле боя, движение вперед. Усиление наших операций дополнительными артсистемами и снарядами», — говорится в заметке Зеленского в Telegram.

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Он заявил, что по обстановке в Беларуси отдельно докладывали представители Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, Службы безопасности и Госпогранслужбы.

По его словам, ситуацию «держат на постоянном контроле».

Ранее Наев заявлял, что возможное нападение террористов ЧВК Вагнера на Украину с территории Беларуси стало бы «самоубийством».

По его словам, ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Украинские военные не фиксируют стягивания техники и живой силы россиян, а сами продолжают наращивать оборону.

29 июня Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области эвакуироваться, поскольку оккупанты постоянно ведут обстрелы.

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Вечером в субботу, 24 июня, Евгений Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Евгения Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Беларусь Владимир Зеленский Украинско-белорусская граница Сергей Наев Валерий Залужный Ставка верховного главнокомандующего

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