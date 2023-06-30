В Беларуси под Осиповичами построили полевой лагерь, где возможно будет ЧВК Вагнера — спутниковые снимки 30 июня, 21:12 Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Stringer)

В Беларуси недалеко от города Осиповичи началась активность на заброшенной военной базе — на фоне слухов о дислокации в страну «вагнеровцев».

Спутниковые снимки с 30 июня получило издание BBC Verify.

На кадрах видно, что на базе могут быть палатки или аналогичные конструкции.

Эта база расположена примерно в 21 км от города Осиповичи и примерно в 100 км от Минска. Российские медиа писали, что в этом районе могут разместиться «вагнеровцы». Ранее на этой базе размещалась 465 ракетная бригада Беларуси, в 2018 году ее передислоцировали.

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Фото: Planet Labs

На снимке от 15 июня видно, что поля у военного городка почти пустые. На изображении от 30 июня можно увидеть несколько рядов прямоугольных сооружений, похожих на палатки.

Фото: Planet Labs

Проект Беларускі Гаюн подсчитал, что на снимке — 298 палаток М-30, в каждой из которых в среднем может быть до 30 человек. Таким образом, оборудованы места для 8940 человек. Не все палатки жилые — там также должны быть места для туалетов, душей и столовых.

Боевики Вагнера в Беларуси — что известно?

Накануне СМИ опубликовали спутниковые фото возможного полевого лагерь боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

3 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.