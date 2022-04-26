Путин заявил, что против вынесения вопросов Донбасса и Крыма «за скобки» договора с Украиной 26 апреля, 22:07 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Тель-Авиве, Израиль, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Corinna Kern)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не будет «подписываться под гарантиями безопасности» для Украины без «решения вопросов» оккупированного РФ Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Слова диктатора во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем приводит российское агентство Интерфакс.

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«Для нас понятно, что, если мы отнесем эти вопросы [Крыма и Донбасса] на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, никогда решены и не будут. В этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и „республик Донбасса“, мы просто не можем», — утверждает Путин.

Он также заявил, что «на переговорах в Стамбуле удалось добиться достаточно серьезного прорыва», а затем украинская стороны якобы «отошла от своих прежних намерений вынести за скобки» вопросы Крыма и Донбасса.

Российский диктатор также продолжил лгать о Буче, утверждая, что российская армия якобы «не имеет никакого отношения» к совершенным ею массовым убийствам мирных жителей.

После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона рассказала подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава украинской делегации Давид Арахамия заявила, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



Президент Украины заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.



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По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагалось обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора.



Решение по поводу возможного нейтралитета может быть принято на всеукраинском референдуме. Представители Украины не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам.



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