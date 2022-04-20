Когда могут состояться переговоры между Украиной и Россией 20 апреля, 19:34 Цей матеріал також доступний українською

Начало большого наступления российских оккупантов на Донбассе ставит перед нами следующие вопросы: чего ждать дальше и возможны ли вообще переговоры и прекращение войны?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понимать несколько ключевых факторов, которые влияют на вероятность реализации переговорного процесса.

Первый фактор — это полный провал первоначальной стратегии Кремля по оккупации Украины. За 56 дней войны Москва не достигла ни одной важной цели. Вряд ли Путин будет хвастаться на параде 9 мая временной оккупацией нескольких районных центров и ряда сел на Востоке и Юге Украины. Кроме того, агрессор продолжает нести тяжелые потери. Мы говорим здесь не так о людях, которые не важны Кремлю, как о военной технике. Потеря крейсера Москва куда печальней для диктатора Путина, чем больше 20 тыс российских солдат, которые были уничтожены в Украине. Поэтому оккупанты попытаются в ближайшие недели достичь определенного стратегического перевеса, дабы иметь предмет торга на переговорах и явить российской массе некую победу. Именно поэтому сейчас идут такие жестокие и массированные атаки на Мариуполь. Мариуполь очень важен для агрессора не только как символ, но и как плацдарм для дальнейшего продвижения на Юг Украины.

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Фактор второй — все те люди, которые уже вели переговоры не имеют ни политического веса, ни права самостоятельно принимать решения. Мы понимаем, что и украинская, и российская делегации, которые встречались в Стамбуле в конце марта, могут говорить о процессе, но не о конечном решении вопроса. Для того, чтобы получить такое решение, нужен иной формат. Это может быть встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Но, Путин не идет на такую встречу, потому что ему нужен совсем другой формат. И этой уже третий фактор несостоятельности переговоров.

Путин не видит себе равного в Зеленском. К тому же, как у каждого озлобленного труса и параноика, но не лишенного ума, кремлевский диктатор кипит злобой на президента Украины. Путин никогда не простит Зеленскому того позора и разгрома, которым президент Украины поддал Кремль в первые 55 дней войны. Ведь именно решительность Зеленского и мотивация украинского народа к сопротивлению разрушили все планы Путина. А поэтому Путину нужен иной формат, который разрешит сохранить ему лицо.

Мы должны осознать, что Путин не изменил своих планов покорить Украину и поработить наш народ

Мы говорим о вероятной сценарной альтернативе, при которой Джозеф Байден и Си Цзиньпин согласятся встретиться с кремлевским преступником. Если лидер КНР и не будет против такой встречи, президент США откажется встречаться с тем, кого он считает убийцей и создателем современного русского терроризма. Встреча такого формата — мечта кремлевского преступника. Ведь она сродни новой Ялте, о которой Путин мечтает все эти годы, но которой он никогда не получит.

Встреча в формате Россия-США возможна только при условии устранения Путина от власти. Тогда Вашингтон будет готов говорить с теми, кто останется после Путина или придет ему на замену. Но с Путиным Белый Дом говорить не будет. А именно личных переговоров с Байденом очень хочет Путин, что бы там сегодня не рассказывали Песков, Лавров и Шойгу.

Учитывая заявление Пескова о том, что «украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие производимые формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа», можно говорить о том, что, если такой документ и был передан, он является абсолютно неприемлем с точки зрения национальных интересов Украины. Поэтому нельзя исключать, что передача такого документа — это затягивание переговорного процесса Россией, дабы впоследствии обвинить в срыве переговоров именно Украины. Здесь Москва не придумала ничего нового.

Мы должны осознать, что Путин не изменил своих планов покорить Украину и поработить наш народ. Какие-либо переговоры и подписание договора если не ставят точку в таких планах, то оттягивают их во времени. А именно время сегодня играет против Путина. Поэтому в ближайшие 3−4 недели не стоит ждать ни мира, ни переговоров. Сейчас будут говорить оружие и солдаты. С большой вероятностью, Путину не удастся совершить стратегический прорыв на Донбассе. Также, в ближайший месяц, он понесет большие потери. Санкции тоже дадут знать о себе, потому как они будут усилены. И вот когда все это случится, нужен будет коммуникатор, который сможет убедить Путина и Зеленского сесть за стол переговоров.

Пока что такого человека нет. Будет ли он вообще, неизвестно. Но, думаю, что будет. Если серьезно говорить о роли Романа Абрамовича, — это значит ничего не понимать в войне и переговорном процессе такого масштаба.

Также мы должны понимать, что Соединенные Штаты сегодня не заинтересованы в договоренностях с Кремлем. Цель Вашингтона — свергнуть Путина. Это правильная и прагматическая цель. Но ее невозможно достичь в краткосрочной перспективе. Война на истощение России может длиться еще долго. Только при условии, когда США даст все, что так необходимо Украине здесь и сейчас, и заставит коллективный Запад обрушить на Россию всю силу всевозможных санкций, мы можем увидеть смерть российского диктатора как следствие внутреннего переворота в России. При сохранении существующей поэтапной стратегии давления цивилизованного мира на путинскую Россию, пока что, ничего подобного не произойдет.

Реальные переговоры могут состоятся не раньше середины мая. Только когда Путин осознает масштаб потерь и той факт, что Запад будет и далее наращивать поставки вооружений Украине, агрессор начнет искать выход, чтобы сохранить свое лицо. Но именно в этот момент мы не должны поддаться на очередную уловку кремлевского преступника. Войну нужно не только выиграть, но и закрепить успех мирным договором, условия которого будут сохранять все национальные интересы Украины на десятилетия вперед. Это касается не только ответственности России перед Украиной за ее преступления, но и потенциальных обязательств стран-гарантов, которые сегодня не очень уверенно выражают желания давать нам гарантии в том объеме, в котором они могут нас действительно защитить от будущих вероятных агрессий.

Поэтому продолжаем бороться, верить, анализировать и понимать, что многое важное происходит именно за кулисами военных действий. И именно это важное, в конце концов, даст нужный для Украины результат.

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