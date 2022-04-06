Зеленский перечислил страны, которые готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины 6 апреля, 20:14 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие страны готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины.

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В интервью турецкому телеканалу Habertürk глава государства заявил, что представители стран-гарантов подтвердили проведение совместной встречи:



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"…На сегодня встречи Украины с кругом стран, которые мы видим среди гарантов безопасности для нашего государства, или — есть страны, которые сами хотят поддерживать — пока такой объединенной встречи не было… Но эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили представители государств-гарантов. Это касается США, Великобритании, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля — это еще не все гаранты, но я назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Первый шаг — это встреча с гарантами или с представителями этих лидеров. Затем объединенное понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной".



По словам Зеленского, сначала должна пройти встреча советников лидеров стран, во время которой будет обсуждаться документ о будущих гарантиях для Украины. После встречи и после того, как Украина будет уверена в документе, состоится встреча с Россией. Президент добавил, что у каждой из упомянутых стран сейчас разные взгляды и разная степень готовности вмешаться: «некоторые готовы на полную поддержку, некоторые — нет».

«Мы должны провести эту встречу в ближайшее время. И потом, так же быстро, — встречу с Россией», — сказал Зеленский.

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После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



По словам главы Офиса президента Михаила Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Путина.



Решение по поводу возможного нейтралитета будет приниматься на всеукраинском референдуме. Представители Украины не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам.



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