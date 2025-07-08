Президент США Дональд Трамп предложил Германии продать Украине один из своих комплексов Patriot. Об этом сообщает Axios во вторник, 8 июля, ссылаясь на три источника, знакомые с переговорами.

По словам собеседников, США и европейские партнеры разделили бы стоимость приобретения ЗРК.

Чиновники сообщают, что Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц не пришли к согласию по этому вопросу, однако обсуждение еще продолжается.

Как утверждают немецкие чиновники, Германия передала Украине большой процент своих Patriot, даже больше в относительном выражении, чем США.



Axios также писало, что во время телефонного разговора Мерца с Трампом, который состоялся 4 июля, немецкий канцлер попросил американского президента продолжить поставки ракет-перехватчиков Patriot. Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить батареи для Patriot в США и отправить в Украину.

По словам двух источников, Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал немедленно прислать 10 ракет-перехватчиков Patriot и помочь найти другие средства снабжения.

4 июля Фридрих Мерц имел телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого обсудил ситуацию в Украине, в том числе и вопросы противовоздушной обороны.

По словам представителя правительства ФРГ Стефана Корнелиуса, канцлер в телефонных разговорах в последние дни «очень активно выступал за поддержку Украины в области противовоздушной обороны».

По информации немецкого журнала Spiegel, министр обороны ФРГ Борис Писториус еще в мае 2025 года направил в Пентагон первый запрос относительно того, будут ли США поставлять Украине дополнительные системы ПВО Patriot, если Германия их оплатит.

Также 4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Украинский лидер отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», и они обсудили возможности по ПВО и договорились работать над увеличением защиты неба.

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, по ее словам, Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.