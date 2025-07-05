«Не хочу видеть, как убивают детей». Трамп заявил, что рассматривает вопрос передачи ракет Patriot Украине

Об этом он сообщил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One в пятницу, 4 июля.

«Мы можем рассмотреть это <...>. Я не хочу видеть, как убивают детей. Они (ракеты к Patriot — ред.) невероятно эффективны. Вы знаете, мы сбили 14 из 14 целей. Это весьма невероятно, если подумать», — отметил Трамп.

Реклама

3 июля представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США временно остановили предоставление военной помощи не только Украине, но и другим партнерам — в рамках внутреннего пересмотра оборонных резервов. В США хотят быть уверенными, что не ослабляют собственную безопасность, отправляя оружие за границу.

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину отдельных видов вооружений. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины отметил, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения этого вопроса и консультаций.

В свою очередь Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп во время телефонного разговора 4 июля сказал Зеленскому, что хочет помочь с ПВО, и пообещал разобраться с приостановкой помощи США.

В тот же день телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников отмечал, что решение Министерства обороны США о прекращении поставок вооружений в Украину не было обоснованным, в частности анализ показал, что пакеты помощи Киеву не поставят под угрозу американские запасы боеприпасов.

Reuters писало, что после телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и Трампа есть надежда на возобновление поставок ракет Patriot Киеву.