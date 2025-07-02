Пентагон временно остановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения собственных арсеналов США.

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что решение принял руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби после пересмотра имеющихся запасов боеприпасов. Как сообщили источники издания, это вызвало беспокойство относительно уменьшения количества артиллерийских снарядов, ракет ПВО и высокоточных боеприпасов.

Как пишет Politico, решение приостановить часть помощи, ранее обещанной администрацией Байдена, было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

Ситуация с поставкой США систем ПВО Украине — что известно

В июне Россия усилила обстрелы территории Украины, используя все больше средств воздушного нападения, в том числе рекордное количество шахидов, включая модернизированные, и комбинируя их с различными типами ракет — от крылатых до баллистических.

На этом фоне министр обороны США Пит Хегсет заявил, что его страна планирует сократить финансирование военной помощи Украине в рамках следующего оборонного бюджета 2026 года.

В свою очередь агентство Bloomberg, со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией, сообщило, что США уже отказываются предоставлять противовоздушную оборону для поддержки сил сдерживания, которые планируют развернуть Великобритания и Франция в Украине после окончания боевых действий.

В то же время по информации Госдепа США, Украина получает ПВО, необходимое для отражения российских массированных атак, ряд аналитиков считают ситуацию с поставками нестабильной.