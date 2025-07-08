Трамп заявил о готовности предоставить новую партию оружия для Украины: «Они должны иметь возможность защищаться»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Нам придется отправить еще оружие. Мы обязаны это сделать. Украина должна иметь возможность защищаться. По ней очень сильно бьют», — подчеркнул Трамп. Он подчеркнул, что речь идет прежде всего об оборонительном вооружении.

Американский лидер также выразил глубокое разочарование действиями российского диктатора Владимира Путина, заявив, что тот не останавливает войну, и из-за этого ежедневно гибнут люди. «Я разочарован тем, что Путин не остановился», — добавил он.

На фоне сообщений в СМИ о возможной приостановке американской военной помощи Киеву, администрация США уверяет, что поставки продолжаются. В то же время в Белом доме отметили, что определенные задержки носят временный характер и связаны с внутренней проверкой процедур в Пентагоне.