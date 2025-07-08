Президент США Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot , сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп и его команда не хотят предоставлять большое количество ракет для Patriot. Лидер Белого дома хочет, чтобы европейские союзники также предоставляли больше собственных денег и материальных средств.

Отмечается, что изменение взглядов Трампа стало более очевидным 4 июля, когда он провел телефонный разговор с Зеленским.

Axios пишет, что президент США сказал украинскому коллеге, что хочет помочь с противовоздушной обороной, но уточнил, что его страна должна приостановить последнюю поставку оружия, чтобы пересмотреть собственные запасы.

Тогда Трамп пообещал передать Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, что меньше, чем было запланировано в приостановленной поставке. Он также сказал, что поможет найти другие пути поставки ракет.

Журналисты отметили, что перед этим канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил президенту США, чтобы попросить его отправить Киеву ракеты для Patriot, которые были приостановлены на пути в Украину.

Кроме того, Мерц сообщил лидеру Белого дома, что Германия готова купить батареи для Patriot у США, после чего отправить их Украине.

В то же время Трамп предложил Германии продать Украине одну из батарей для Patriot, рассказали источники. Президент США и канцлер Германии не пришли к согласию, однако официальные лица говорят, что дискуссия продолжается.

Неназванные немецкие чиновники утверждают, что Берлин передал Киеву очень большой процент своих Patriot — даже больше, чем США.

В материале добавили, что среди стран НАТО растет беспокойство тем, что они отказываются от ракет-перехватчиков быстрее, чем могут их производить.

«Получить ракету Patriot — это не то же самое, что пойти в Волмарт, взять 10 штук с полки и пойти домой», — сказал один из анонимных советников Трампа в интервью Axios.

Прекращение помощи США Украине — главное — прекращение помощи США

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, по ее словам, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.