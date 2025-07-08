Трамп пообещал Зеленскому немедленно прислать Украине 10 ракет для Patriot — Axios

8 июля, 13:11
Президент США Дональд Трамп собирается немедленно передать Украине 10 ракет для ЗРК Patriot (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

Президент США Дональд Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп и его команда не хотят предоставлять большое количество ракет для Patriot. Лидер Белого дома хочет, чтобы европейские союзники также предоставляли больше собственных денег и материальных средств.

Отмечается, что изменение взглядов Трампа стало более очевидным 4 июля, когда он провел телефонный разговор с Зеленским.

Axios пишет, что президент США сказал украинскому коллеге, что хочет помочь с противовоздушной обороной, но уточнил, что его страна должна приостановить последнюю поставку оружия, чтобы пересмотреть собственные запасы.

Тогда Трамп пообещал передать Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, что меньше, чем было запланировано в приостановленной поставке. Он также сказал, что поможет найти другие пути поставки ракет.

Зеленский заявил, что Украина работает с США над поставкой Patriot и ракет к ним

Журналисты отметили, что перед этим канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил президенту США, чтобы попросить его отправить Киеву ракеты для Patriot, которые были приостановлены на пути в Украину.

Кроме того, Мерц сообщил лидеру Белого дома, что Германия готова купить батареи для Patriot у США, после чего отправить их Украине.

В то же время Трамп предложил Германии продать Украине одну из батарей для Patriot, рассказали источники. Президент США и канцлер Германии не пришли к согласию, однако официальные лица говорят, что дискуссия продолжается.

Трамп заявил Зеленскому, что не причастен к приостановке военной помощи Украине — WSJ

Неназванные немецкие чиновники утверждают, что Берлин передал Киеву очень большой процент своих Patriot — даже больше, чем США.

В материале добавили, что среди стран НАТО растет беспокойство тем, что они отказываются от ракет-перехватчиков быстрее, чем могут их производить.

«Получить ракету Patriot — это не то же самое, что пойти в Волмарт, взять 10 штук с полки и пойти домой», — сказал один из анонимных советников Трампа в интервью Axios.

Прекращение помощи США Украине — главное — прекращение помощи США

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, по ее словам, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

В Белом доме объяснили, почему США остановили поставки оружия Украине

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

