Спасают Киев и не только. Какие образцы ПВО на вооружении ВСУ точнее всего сбивают ракеты РФ и что произойдет с ними без помощи США — анализ NV

5 июля, 10:51
За более чем два года американский Patriot стал в Украине самым эффективным средством противодействия баллистическим угрозам со стороны РФ (Фото: Jens Büttner via Getty Images)

Автор: Роман Фещенко

С помощью военных обозревателей NV отобрал топ-8 средств противовоздушной обороны, максимально эффективно защищающих Украину от крылатых и баллистических ракет агрессора, — среди них есть и отечественные образцы.

Во время своих массированных комбинированных ракетно-дронных атак РФ использует все больше средств воздушного нападения. Так, в ночь на 4 июля враг запустил по Украине рекордные 539 беспилотников и 11 ракет различных типов — как крылатых, так и баллистических. Основной удар агрессора был направлен на Киев.

Самая массовая атака украинской столицы состоялась на фоне неудачной, с точки зрения мирных переговоров, телефонной беседы президента США Дональда Трампа и российского диктатора, а также решения Пентагона приостановить поставки некоторых ракет противовоздушной обороны (ПВО) и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малыми.

NV привлек полдесятка военных обозревателей, чтобы проанализировать, какие именно из имеющихся в Украине средств и систем ПВО лучше всего защищают страну от ракетных атак россиян, и какие из них не зависят от американских поставщиков.

В опросе приняли участие Сергей Березуцкий, военный аналитик и специалист по бронетехнике; Михаил Жирохов, военный эксперт и исследователь истории авиации; Виктор Кевлюк, полковник запаса и эксперт Центра оборонных стратегий; Денис Попович, военный обозреватель; Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, бывший офицер Воздушных сил ВСУ, а теперь — заместитель директора miltech-компании.

