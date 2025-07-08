Запасы ракет Patriot упали настолько низко, что вызвали беспокойство в Пентагоне (Фото: ukraine_map/Twitter)

США имеют только около 25% ракет-перехватчиков Patriot , необходимых для всех военных планов Пентагона после отправки части запасов на Ближний Восток, сообщает Guardian со ссылкой на собственные источники.

Запасы ракет Patriot упали настолько низко, что вызвали беспокойство в Пентагоне о возможности поставить под угрозу потенциальные военные операции США, пишет издание. Заместитель министра обороны США Стивен Файнберг санкционировал остановить передачу военной помощи, пока в Америке будут проверять, куда направляется оружие.

Реклама

Президент США Дональд Трамп, похоже, отменил по крайней мере часть этого решения. Он пообещал «прислать еще немного оружия» Украине, хотя он не раскрыл, будет ли американская помощь включать ракеты для систем Patriot.

Трамп также сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что он не несет ответственности за остановку поставок оружия и не приказывал замораживать военную помощь для Украины, сообщают источники, знакомые с разговором.

Четыре человека, непосредственно знакомые с этим вопросом, утверждают, что США прекратили передавать военную помощь Украине в значительной степени из-за снижения запасов боеприпасов Пентагона.

Журналисты отмечают, что запасы критически важных боеприпасов были ниже нынешнего уровня в течение нескольких лет, когда администрация экс-президента Джо Байдена начала отправлять военную помощь Украине.

Администрация Трампа начала исследовать причины низкого уровня запасов ракет Patriot и других боеприпасов примерно в феврале, сообщили источники. Обсуждения ускорились после того, как США перебросили больше ракет-перехватчиков на Ближний Восток.

Ситуация также обострилась после решения США атаковали ядерные объекты Ирана в прошлом месяце, сообщили источники. Тогда США выпустили около 30 ракет Patriot, чтобы перехватить иранские баллистические ракеты, выпущенные в ответ на базу Аль-Удейд в Катаре.

Прекращение помощи США Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, по ее словам, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

Позже стало известно, что Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.