Зеленский поговорил по телефону с Трампом

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, Гаага, Нидерланды, 25 июня 2025 года (Фото: www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 июля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом . Об этом сообщил председатель ОП Андрей Ермак.

«Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали — совсем скоро», — отметил Ермак.

Журналист Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и Зеленский обсудили усиление российских ударов по Украине и поставки систем ПВО. Разговор длился примерно 40 минут.

По словам источника, между президентами был «хороший разговор».

Ранее Дональд Трамп заявил, что разочарован телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал разговор с президентом Украины.

«Я очень разочарован разговором, который я имел сегодня [3 июля] с Путиным… Я не думаю, что он хочет остановиться, и это очень плохо», — отметил президент США.

Очередной телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся 3 июля. Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине.

В ночь на 4 июля Россия осуществила комбинированную массированную атаку на Киев. Известно о 26 пострадавших и одном погибшем человеке. Зафиксировано падение обломков в пяти районах, возникли многочисленные пожары.

3 июля Зеленский прокомментировал прекращение помощи США и заявил, что надеется обсудить это с Трампом «завтра или в ближайшие дни». По его словам, у президента США и российского диктатора немного общих тем для обсуждения, поскольку они «очень разные люди».