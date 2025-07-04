По данным источников немецких СМИ, президент Трамп во время телефонного разговора не дал канцлеру Мерцу никаких обещаний (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Немецкий к анцлер Фридрих Мерц в телефонной беседе обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуация в Украину, в том числе и вопрос о противовоздушной обороне Украины.

Об этом 4 июля сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве.

«Федеральное правительство Германии активизирует свои усилия по закупке дополнительных систем противовоздушной обороны для Украины. Учитывая волны российских атак, оно надеется на изменение позиции Белого дома, в том числе в отношении санкций», — пишет издание.

По данным источников, президент США не дал Мерцу никаких обещаний. При этом спикер правительства ФРГ Стефан Корнелиус на пресс-конференции 4 июля сказал лишь, что канцлер в телефонных разговорах в последние дни «очень активно выступал за поддержку Украины в области противовоздушной обороны».

По информации Spiegel, министр обороны ФРГ Борис Писториус еще в мае 2025 года направил в Пентагон первый запрос о том, будут ли США поставлять Украине дополнительные системы ПВО Patriot — если Германия их оплатит.

«Тогда была надежда, что сделка, выгодная для США, может быть более привлекательной для администрации Трампа, чем передача в дар», — пишет издание.

Однако даже во время коротких личных встреч в кулуарах саммита министров обороны НАТО в начале июня в Брюсселе и на саммите НАТО в Гааге три недели спустя глава Пентагона Пит Хегсет не вернулся к просьбе Писториуса по поводу Patriot.

Более того, на днях власти США объявили о том, что, по крайней мере, временно приостановят определенные поставки оружия Украине, обещанные еще предыдущей администрацией президента Джо Байдена. Официально Вашингтон мотивирует ситуацию тем, что собственные запасы армии США «слишком малы». Причем решение о приостановке затрагивает не только высокоточное боеприпасы для артиллерии и ракетных установок, но и зенитные ракеты.

Представитель Минобороны ФРГ сообщил Spiegel, что в середине июля 2025 год министр Писториус полетит с визитом в Вашингтон, чтобы встретиться с Хегсетом. Ожидается, что немецкий чиновник также будет продолжать обсуждать вопрос о противовоздушной обороне Украины.

«Кроме того, Писториус в рамках группы поддержки Украины продолжает свою инициативу в области противовоздушной обороны. В прошлом году было собрано около 1 млрд евро, которые были использованы для закупки боеприпасов и систем», — пишет издание.

Ранее, 3 июля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Позднее во время общения с журналистами глава Белого дома по итогам беседы сказал, что Путин не хочет прекращать войну против Украины.

«Я очень разочарован разговором, который я имел сегодня с Путиным… Я не думаю, что он хочет остановиться, и это очень плохо», — отметил Трамп.

2 июля представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил пересмотр поставок оружия Украине и заявил, что Минобороны предоставляет президенту Дональду Трампу варианты военной помощи Киеву для завершения войны, учитывая желание «сохранить боеготовность Вооруженных сил США и приоритеты программы Америка превыше всего».

Инфографика: NV

Министерство обороны Украины после сообщений в СМИ об остановке поставок некоторых видов оружия США заявило, что Киев не получал официального уведомления, инициирован разговор с американскими коллегами для выяснения деталей.

Впоследствии советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Америка продолжает поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

3 июля немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники сообщило, что правительство Германии срочно работает над решением, чтобы передать Украине новые системы ПВО ракеты.

По их информации, официальный Берлин ожидает от министра обороны США Пита Хегсета обязательства предоставить два зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые профинансирует Германия.