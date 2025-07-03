В Госдепе заявили, что США не останавливают военную помощь Украине полностью, и очертили ситуацию по ракетам для Patriot

3 июля, 08:09
Дональд Трамп остается приверженцем передачи Украине ракет для ЗРК Patriot (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается приверженным обязательствам по передаче Украине ракет к системам Patriot, заявила спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс 2 июля.

«Мы не приостановили поставки оружия в Украину. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое было изменено. Как вы слышали от министра обороны, есть много других мощных вариантов и усилий по украинской ситуации с вооружениями… Президент также указал на свою неизменную приверженность [обязательствам] по ракетам Patriot», — заявила Брюс на брифинге.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.

Брюс также прокомментировала вопрос журналиста относительно коммуникации с украинской стороной в вопросе поставок вооружения, поскольку многие в Киеве 2 июля узнали о сокращении помощи из новостей.

«Возможно, некоторые украинцы слышали об этом в новостях. Наши линии связи с Украиной всегда были прочными. Я не буду обсуждать, кто донес эту новость, но этот разговор, очевидно, состоялся из-за важности этого проекта для Соединенных Штатов», — сказала Брюс.

Пресс-секретарь подчеркнула, что обязательства США по Украине не изменились, но они будут базироваться, исходя из принципа Америка превыше всего. Трамп продолжает работать над завершением войны дипломатическим путем, добавила Брюс.

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

Инфографика: NV

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем Patriot.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   военная помощь США Украина-США Госдеп США ЗРК Patriot Дональд Трамп Война России против Украины

