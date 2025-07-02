Поставки оружия: США не уведомляли Киев об остановке или пересмотре помощи, Минобороны Украины обратилось в Пентагон за разъяснениями

Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в среду, 2 июля в ответ на заявление Белого дома о прекращении передачи Киеву некоторых видов оружия.

Сейчас выясняются актуальные фактические обстоятельства поставок оружия из США. Минобороны запросило телефонный разговор с американскими коллегами для уточнения деталей, о результатах которого будет проинформировано.

«Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи, поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу в поставках», — сказано в заявлении.

Минобороны подчеркивает, что лица, которые дают публичные заявления о передаче военной помощи Украине, не владеют всеми данными.

Ведомство подчеркнуло, что Украине важна непрерывность в предоставлении согласованной помощи, и поблагодарило Штаты за поддержку.

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран.