Передумал? Трамп заявил, что США «тоже нужны Tomahawk»

16 октября, 23:50
NV

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным и пришел к выводу, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk»

Новость дополняется

Редактор: Дарья Харченко
