Передумал? Трамп заявил, что США «тоже нужны Tomahawk» 16 октября, 23:50 NV

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным и пришел к выводу, что « США тоже нужны ракеты Tomahawk»