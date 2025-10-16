Передумал? Трамп заявил, что США «тоже нужны Tomahawk»
16 октября, 23:50
NV
Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным и пришел к выводу, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk»
Новость дополняется
NV
Новость дополняется
NV Премиум это:
или
Продолжить читать материалы открытого доступа
Мы отправили вам письмо с ссылкой на создание нового пароля
Если письмо не пришло в течение нескольких минут, пожалуйста, проверьте папку Спам.
В случае возникновения проблем, пожалуйста, напишите в службу поддержки support@nv.ua