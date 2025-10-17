Зеленский предложил дроны за Tomahawk, а Трамп сказал о «готовом к миру» Путине: главные заявления из Белого дома
Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США в Белом доме, 17 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 17 октября, встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп выразил уверенность, что Путин «хочет заключить сделку» и что он уверен в своей способности закончить войну России против Украины.
NV публикует главные заявления президентов во время пресс-конференции перед началом закрытых переговоров делегаций.
Дональд Трамп:
- Зеленский — очень сильный лидер, который многое пережил, переговоры с ним — большая честь.
- Передача Украине ракет большой дальности будет эскалацией, но стороны обсудят этот вопрос.
- После разговора с Путиным Трамп заявил о «большом прогрессе». По его словам, местом проведения саммита США и России выбрали Венгрию, потому что «Виктор Орбан — наш друг», а Венгрия — «безопасная страна». В Венгрии будут присутствовать только американские и российские представители, но США будут поддерживать контакт с президентом Украины.
- По мнению Трампа, Путин «хочет заключить сделку», сейчас все готово для заключения соглашения, и закончить войну можно «быстро». Он также сказал, что будет считать «большой честью» возможность прекратить войну между «великими» украинским и российским народами, у которых, как он выразился, «много общего».
- На вопрос о том, до сих пор ли Трамп считает, что Украина способна вернуть себе все оккупированные территории, тот ответил, что «никогда не знаешь», что может произойти в войне.
- Трамп заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что США тоже нужны Tomahawk, и он не хотел бы отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.
- На вопрос о том, переживает ли он, что Путин тянет время, Трамп ответил утвердительно, но заверил, что «всю мою жизнь меня пытались переиграть лучшие игроки, и я всегда был на высоте, у меня это довольно хорошо получается».
- Трамп намекнул, что Путин льстил ему во время вчерашнего телефонного разговора, назвав «невероятным» прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Он снова вспомнил о том, что урегулировал восемь войн, заявив, что стал первым президентом, которому это удалось, и пообещал, что сделает это и в девятый раз. Также Трамп вспомнил, как передал Украине Javelin, и заявил, что «если бы мы не дали противотанковые ракеты, Javelin… танки застряли в грязи, иначе они [российские оккупанты] бы быстро были в Киеве».
Владимир Зеленский
- Зеленский поздравил Трампа с прекращением огня на Ближнем Востоке и заявил, что с его помощью Украина сможет положить конец войне, хотя Путин не готов к миру.
«Президент Трамп действительно показал всему миру, что способен добиться прекращения огня на Ближнем Востоке, и поэтому я надеюсь, что он сделает это, и мы добьемся большого успеха для Украины… Я надеюсь, что президент Трамп сможет это сделать», — сказал он.
- На Путина нужно надавить, чтобы он прекратил войну, Украина готова к переговорам в любом формате.
- Во время визита в США президент Украины встретился с крупными американскими энергетическими компаниями, и те заявили, что готовы помочь. Также украинская делегация провела встречи с оборонными компаниями и вела переговоры о ПВО.
- На вопрос о том, может ли Украина отказаться от перспективы членства в НАТО ради прекращения войны, Зеленский подчеркнул, что для украинцев самое главное — гарантии безопасности, и лучшей такой гарантией является НАТО. Также важно оружие и союзники, поддерживающие Украину, сказал он.
- Украина хотела бы заключить соглашение с США и поделиться новейшими украинскими дронами в обмен на американские ракеты. Трамп на это сказал, что США заинтересованы в украинских дронах.
«В технологической войне вы не используете только томагавки. Если вы атакуете военную цель, вам нужны тысячи дронов, которые запускаются одновременно с такими ракетами. У Украины есть тысячи таких дронов собственного производства. Но у нас нет томагавков, поэтому они нам нужны. У США очень сильное производство. И У США есть томагавки и другие мощные ракеты, но они могут получить тысячи наших ракет. Мы можем работать вместе и усилить американское производство», — сказал президент Украины.
- На вопрос о том, чем отличается нынешняя встреча с президентом США от предыдущих, Зеленский сказал, что они с американским президентом начинают понимать друг друга, и тот очень хорошо проинформирован о ситуации на поле боя.