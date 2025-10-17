Зеленский предложил дроны за Tomahawk, а Трамп сказал о «готовом к миру» Путине: главные заявления из Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США в Белом доме, 17 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 17 октября, встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом . Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп выразил уверенность, что Путин «хочет заключить сделку» и что он уверен в своей способности закончить войну России против Украины.

NV публикует главные заявления президентов во время пресс-конференции перед началом закрытых переговоров делегаций.

Дональд Трамп:

Владимир Зеленский

Зеленский поздравил Трампа с прекращением огня на Ближнем Востоке и заявил, что с его помощью Украина сможет положить конец войне, хотя Путин не готов к миру.

«Президент Трамп действительно показал всему миру, что способен добиться прекращения огня на Ближнем Востоке, и поэтому я надеюсь, что он сделает это, и мы добьемся большого успеха для Украины… Я надеюсь, что президент Трамп сможет это сделать», — сказал он.

На Путина нужно надавить, чтобы он прекратил войну, Украина готова к переговорам в любом формате.

Во время визита в США президент Украины встретился с крупными американскими энергетическими компаниями, и те заявили, что готовы помочь. Также украинская делегация провела встречи с оборонными компаниями и вела переговоры о ПВО.

На вопрос о том, может ли Украина отказаться от перспективы членства в НАТО ради прекращения войны, Зеленский подчеркнул, что для украинцев самое главное — гарантии безопасности, и лучшей такой гарантией является НАТО. Также важно оружие и союзники, поддерживающие Украину, сказал он.

Украина хотела бы заключить соглашение с США и поделиться новейшими украинскими дронами в обмен на американские ракеты. Трамп на это сказал, что США заинтересованы в украинских дронах.

«В технологической войне вы не используете только томагавки. Если вы атакуете военную цель, вам нужны тысячи дронов, которые запускаются одновременно с такими ракетами. У Украины есть тысячи таких дронов собственного производства. Но у нас нет томагавков, поэтому они нам нужны. У США очень сильное производство. И У США есть томагавки и другие мощные ракеты, но они могут получить тысячи наших ракет. Мы можем работать вместе и усилить американское производство», — сказал президент Украины.