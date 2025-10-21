Зеленский встречается с Трампом во время обеда в кабинете Белого дома в Вашингтоне, 17 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп заявил президенту Владимиру Зеленскому во время встречи, что стремится как можно быстрее закончить войну в Украине, независимо от судьбы Донбасса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам американских, европейских и украинских чиновников, Трамп был откровенным с Зеленским и временами выражал разочарование. Президент США также отказался смотреть на карты боевых действий, которые принесла украинская делегация, пишет WSJ.

Реклама

Двое неназванных украинских чиновников рассказали, что Трамп предупредил Зеленского, что Украина не должна рассчитывать на быстрое получение дальнобойных ракет Tomahawk.

По данным издания, в центре переговоров были острые территориальные споры, в частности судьба Донбасса.

Как отмечает WSJ, президент США сказал украинскому коллеге, что его приоритетом является урегулирование войны в Украине, и что он не привязан ни к одному конкретному территориальному результату.

Читайте также: На какой сценарий окончания войны может рассчитывать Украина

Ранее газета Financial Times писала, что во время встречи в Белом доме Трамп призвал Зеленского принять условия российского диктатора Владимира Путина, иначе тот его «уничтожит».

Источники FT утонили, что президент США настаивал на том, чтобы Украина передала Путину всю Донецкую область. Люди, знакомые с этим вопросом, рассказали, что встреча много раз перерастала в «спор», во время которого Трамп «постоянно ругался».

Впоследствии президент США Дональд Трамп отрицал, что настаивал на передаче России территории всего Донбасса. Трамп подчеркнул, что сейчас ключевой задачей является сосредоточение усилий на прекращении боевых действий и соблюдении режима тишины на фронте.

16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с диктатором в Будапеште.

Читайте также: Будет ли переговорный прорыв в Будапеште

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США Марком Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».