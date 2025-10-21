Как говорят источники Bloomberg, план предполагается, что Россия возьмет пример с Украины и согласится на прекращение огня (Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

Власти Украины и европейские союзники готовят план из 12 пунктов по прекращению войны , которую развязала страна-агрессор Россия. Об этом 21 октября сообщает агентство Bloomberg cо ссылкой на собственные информированные источники.

По их словам, предполагается, что за воплощением в жизнь плана будет следить мирная комиссия под руководством президента США Дональда Трампа.

«Как только Россия последует примеру Украины и согласится на прекращение огня, а обе стороны обязуются прекратить территориальные захваты, предложения предусматривают возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен пленными. Украина получит гарантии безопасности, средства на восстановление военных разрушений и путь к быстрому вступлению в Европейский союз», — пишет Bloomberg.

Кроме того, по данным источника агентства, санкции в отношении России будут постепенно сниматься, хотя около $300 млрд замороженных резервов Центробанка будут возвращены только после того, как Кремль согласится внести свой вклад в послевоенное восстановление Украины. Причем санкции будут снова введены, если Россия снова нападет на своего соседа, пишет агентство.

При этом ожидается, что Москва и Киев начнут «переговоры об управлении» временно оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина не собираются юридически признавать временно захваченные Кремлем земли российскими, уточнили источники.

«Детали плана еще дорабатываются и могут измениться, предупредили источники, попросив не называть их имена, поскольку речь идет о закрытых переговорах. Любое предложение также потребует одобрения Вашингтона, и европейские чиновники могут посетить США на этой неделе, сообщили источники», — пишет Bloomberg.

При этом, как заявил агентству высокопоставленный представитель правительств одной из стран Европы, союзники Украины не видят никаких признаков того, что диктатор РФ Владимир Путин снижает своии максималистские требовании в адрес официального Киева. Единственное изменение, которое наблюдают в Европе, касается президента США Трампа, который ранее вроде бы приходил к выводу о необходимости усилить давление на Россию, но, по-видимому, снова изменил свою позицию после телефонного разговора с Путиным, сказал источник.

Ранее 21 октября европейские лидеры обнародовали заявление, в котором поддержали немедленное замораживание линии фронта в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею и подписал документ.

Среди лидеров, которые поддержали заявление: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, писало агентство Bloomberg.

Европейские лидеры заявили, что они «решительно поддерживают» немедленное прекращение войны в Украине вдоль нынешних линий фронта, чтобы начать мирные переговоры, пытаясь «восстановить импульс к прекращению войны», отметило издание.

19 октября Дональд Трамп заявлял, что российский диктатор Владимир Путин «заберет» какую-то часть территории Украины. Также президент США сказал, что не может отдать Украине «все свое оружие», потому что это поставит под угрозу США.

Газета FT писала, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября Трамп призвал его принять условия российского диктатора. Источники FT добавили, что президент США отверг карты линии фронта в Украине, настаивал на том, чтобы Зеленский передал Путину всю Донецкую область, и неоднократно повторял тезисы, которые российский диктатор высказал во время их разговора за день до того.