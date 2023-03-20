Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта, 12:05 Си Цзиньпин (Фото:cnsphoto via REUTERS)

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Россию, где встретится с диктатором Владимиром Путиным в понедельник, 20 марта.

Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

Самолет с главой КНР сел в аэропорту Внуково. Самолет с главой КНР приземлился в аэропорту Внуково. В Кремле заявили, что он и Путин проведут переговоры, в ходе которых обсудят «мирную инициативу» Пекина. Путин и Си Цзиньпин подпишут двусторонние договоры.

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20 марта Си Цзиньпин начинает свой визит в Москву, который продлится до 22 марта — это его первый государственный визит в РФ за четыре года. Также он станет первым лидером, который встретится с Путиным, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. FT сообщила, что после визита к главе Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.



24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу российских войск.

После публикации президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.



В последние недели Вашингтон и его союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

