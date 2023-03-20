Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву

20 марта, 12:05
Поделиться:
Си Цзиньпин (Фото:cnsphoto via REUTERS)

Си Цзиньпин (Фото:cnsphoto via REUTERS)

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Россию, где встретится с диктатором Владимиром Путиным в понедельник, 20 марта.

Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

Самолет с главой КНР сел в аэропорту Внуково. Самолет с главой КНР приземлился в аэропорту Внуково. В Кремле заявили, что он и Путин проведут переговоры, в ходе которых обсудят «мирную инициативу» Пекина. Путин и Си Цзиньпин подпишут двусторонние договоры.

Видео дня

Читайте также:

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Путина (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS) 123 страны обязаны арестовать Путина. Какие проблемы создаст ордер МУС для Цзиньпина, Шольца, Макрона и даже Украины — интервью NV

20 марта Си Цзиньпин начинает свой визит в Москву, который продлится до 22 марта — это его первый государственный визит в РФ за четыре года. Также он станет первым лидером, который встретится с Путиным, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. FT сообщила, что после визита к главе Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу российских войск.

После публикации президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

Читайте также:
Путин и Си Цзиньпин написали статьи об отношениях РФ и Китая. Вспомнили о войне против Украины, как о «кризисе, который нужно урегулировать»

В последние недели Вашингтон и его союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Владимир Путин Китай Москва Россия-Китай Си Цзиньпин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X