«Украина будет фигурировать». Си Цзиньпин и Путин обсудят «мирную инициативу» Китая — Песков 20 марта, 12:01 Диктатор Путин и Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

В понедельник, 20 марта российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров затронут тему «мирной инициативы» Китая.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает пропагандистское информагентство РИА Новости.

«Так или иначе, темы, которые затронули в этом плане, конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине», — сказал он.

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Спикер диктатора заявил, что «Украина будет фигурировать на повестке дня».

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20 марта глава КНР Си Цзиньпин начинает свой визит в Москву, который продлится до 22 марта — это его первый государственный визит в РФ за четыре года. Также он станет первым лидером, который встретится с Путиным, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. FT сообщила, что после визита к главе Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Си Цзиньпин, недавно переизбранный на рекордный третий президентский срок во главе КНР, посетит российскую столицу на фоне мировой дискуссии о дальнейшей роли Китая в войне России против Украины. Месяц назад, в годовщину вторжения, Пекин обнародовал собственное видение «мирного плана» — «документ с позицией» КНР относительно полномасштабной войны РФ против Украины.Он состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и к переговорам, но к выводу российских войск из Украины.

После публикации документа президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, однако призвал к ясности понимания того, что «стоит за словами» КНР.

