Выступил против санкций. Китай представил «документ с позицией» по прекращению войны в Украине 24 февраля, 04:02 Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

МИД КНР опубликовал документ с позицией об урегулировании войны в Украине. В частности, Пекин призвал «противостоять политизации мировой экономики и ее применению в качестве оружия».

Соответствующий документ был размещен на сайте МИД КНР.



В нем Пекин указывает такие пункты:

Отказаться от «менталитета холодной войны» и уважать законные интересы безопасности всех стран.

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«Безопасность страны не должна достигаться путем других. Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков. Законные интересы безопасности и беспокойства всех стран необходимо воспринимать серьезно и должным образом рассматривать. Нет простого решения сложной проблемы. Все стороны должны, придерживаясь видения общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности и помня о долгосрочном мире и стабильности в мире, содействовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности. на Евразийском континенте».

Прекратить боевые действия.

«Все стороны должны сохранять рациональность и проявлять сдержанность, избегать раздувания огня и обострения напряженности и предотвращать дальнейшее ухудшение кризиса или даже выход его из-под контроля. Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем восстановлении прямого диалога с целью постепенной деэскалации ситуации и достижение всеобъемлющего прекращения огня»

Возобновить прямой диалог между Украиной и Россией.

«Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением „украинского кризиса“. Следует поощрять и поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса. Международное сообщество должно оставаться верным правильному подходу к содействию мирным переговорам, помогать сторонам конфликта как можно быстрее открыть двери для политического и платформы для возобновления переговоров. Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом контексте»

Разрешение гуманитарного кризиса.

«Необходимо поощрять и поддерживать все меры, способствующие ослаблению гуманитарного кризиса. Гуманитарные операции должны основываться на принципах нейтралитета и беспристрастности, а гуманитарные вопросы не должны быть политизированы».

Защита гражданского населения и военнопленных.

«Стороны конфликта должны строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападений на гражданских лиц или гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважать основные права военнопленных. Китай поддерживает обмен военнопленными между Россией и Украиной и призывает все стороны создать для этого более благоприятные условия.

Поддержание безопасности атомных электростанций.

«Китай выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и призывает все стороны соблюдать международное право, включая Конвенцию по ядерной безопасности (CNS), и решительно избегать техногенных ядерных аварий. Китай поддерживает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в его конструктивной роли в содействии безопасности гражданских ядерных установок»

Противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия.

Содействие экспорту зерна.

«Все стороны должны полностью и эффективно сбалансировано реализовать Черноморскую зерновую инициативу, подписанную Россией, Турцией, Украиной и ООН, и поддержать ООН в служении важной роли в этом отношении. Инициатива сотрудничества по глобальной продовольственной безопасности, предложенная Китаем, обеспечивает возможное разрешение глобального продовольственного кризиса» .

Противостоять односторонним санкциям.

«Односторонние санкции и максимальное давление не могут решить вопрос; они лишь создают новые проблемы. Китай выступает против односторонних санкций, несанкционированных ООН»

Поддержание стабильности промышленных цепей и цепей снабжения.

Все стороны должны искренне поддерживать существующую мировую экономическую систему и противодействовать использованию мировой экономики как инструмента или оружия в политических целях.

Содействие «постконфликтному восстановлению».

18 февраля руководитель Офиса иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван I анонсировал мирную инициативу «по политическому урегулированию кризиса в Украине», которую Китай обещает обнародовать до конца февраля.

По его словам, документ будет содержать, в частности, позиции о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет.

По данным Bloomberg, «мирный план» Китая относительно полномасштабной войны России против Украины может включать призывы к прекращению поставок оружия украинским защитникам.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главный дипломат Китая Ван И поделился с ним главными пунктами «мирного плана», но Киев ждет весь текст документа.

Китай воздерживается от критики развязанной РФ полномасштабной войны против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».

В начале января Financial Times со ссылкой на пять высокопоставленных чиновников заявляло, что российский диктатор Владимир Путин не предупреждал Китай о своих планах полномасштабного вторжения в Украину. Один из чиновников сообщил, что Путин ближе всего подошел к тому, чтобы проинформировать Си Цзиньпина, сказав, что Россия «не исключает принятия любых возможных мер, если произойдет нападение на российскую территорию».