Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским после визита к Путину — FT
Глава Китая Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Thomas Peter)
После визита в Москву глава КНР Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Это станет первым прямым контактом Си Цзиньпина и Зеленского с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
20 марта Си Цзиньпин начинает свой визит в Москву, который продлится до 22 марта. В ходе поездки глава КНР встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Для Си Цзиньпина это первый государственный визит в РФ за четыре года.
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры, главные темы которых Кремль анонсировал как «актуальные вопросы дальнейшего развития партнерства и стратегического взаимодействия между Пекином и Москвой», а также «углубление российско-китайского сотрудничества на международной арене».
Было запланировано также подписание двусторонних документов.
20 марта Си и Путин пообщаются один на один в формате «неформального обеда» во второй половине дня, а 21 марта планируется как «день переговоров», анонсировал Кремль.