Путин и Си Цзиньпин написали статьи об отношениях РФ и Китая. Вспомнили о войне против Украины, как о «кризисе, который нужно урегулировать» 20 марта, 10:54 Си Цзиньпин и Владимир Путин во время встречи в Москве в 2019 году (Фото:Sergei Ilnitsky/Pool via Reuters)

Перед встречей в Москве российский диктатор Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин написали статьи об отношениях стран, где упомянули о развязанной РФ полномасштабной войне против Украины.

В своих текстах оба расхваливают отношения между странами, а визит в Россию, по словам Си Цзиньпина, «нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира». Глава Кремля назвал его «добрым старым другом» и считает, что переговоры «придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества».

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Текст Си Цзиньпина опубликовала Российская газета. Глава Китая снова назвал полномасштабную войну «украинским кризисом» и повторил, что Пекин «занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия для содействия примирению и мирным переговорам». Он упомянул об обнародованном Китаем документе с позицией относительно «урегулирования» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов, назвав его «конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования». По его словам, «у сложных проблем нет простых решений».

Текст Путина опубликовала китайская газета Жэньминь жибао. Путин цинично вспомнил об «уважении к Уставу ООН» и «гуманитарным нормам», снова начал обвинять Запад, пожаловавшись на «односторонние санкции, которые должны быть отменены». Диктатор заговорил о «политико-дипломатическом урегулировании» войны, но отметил, что якобы не на основе «ультиматумов», которые всегда выдвигает сама РФ. Глава Кремля заявил, что приветствует готовность Пекина «сыграть конструктивную роль» в урегулировании развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

20 марта глава КНР Си Цзиньпин начинает свой визит в Москву, который продлится до 22 марта — это его первый государственный визит в РФ за четыре года. Также он станет первым лидером, который встретится с Путиным, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. FT сообщила, что после визита к главе Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

