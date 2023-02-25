Не только дроны. Китай рассматривает поставки России артиллерии и боеприпасов — СМИ 25 февраля, 06:52 Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото:kremlin.ru)

Китай изучает возможность поставки России беспилотников, артиллерии и боеприпасов. Вероятно, еще не принято окончательное решение.

Об этом сообщают источники CNN и The Wall Street Journal, знакомые с данными американской разведки.



Как сообщает CNN, Китай, вероятно, еще не принял окончательного решения. Однако, по информации телеканала, переговоры по цене и объемам поставок продолжаются. В последние недели американская разведка получила информацию, которая может свидетельствовать о том, что Пекин склоняется в пользу передачи вооружения, утверждают источники телеканала.

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Как утверждает CNN, Пекин кроме поставок беспилотников может рассматривать передачу боеприпасов — скорее для стрелкового оружия, а не для артиллерии. Однако источники WSJ говорят об изучении поставок «артиллерии и вооруженных дронов».

Накануне Der Spiegel сообщил, что Россия, вероятно, ведет переговоры с китайской компанией Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology о закупке 100 ударных беспилотников. Партию могут передать уже весной.