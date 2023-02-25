Не только дроны. Китай рассматривает поставки России артиллерии и боеприпасов — СМИ
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото:kremlin.ru)
Китай изучает возможность поставки России беспилотников, артиллерии и боеприпасов. Вероятно, еще не принято окончательное решение.
Об этом сообщают источники CNN и The Wall Street Journal, знакомые с данными американской разведки.
Как сообщает CNN, Китай, вероятно, еще не принял окончательного решения. Однако, по информации телеканала, переговоры по цене и объемам поставок продолжаются. В последние недели американская разведка получила информацию, которая может свидетельствовать о том, что Пекин склоняется в пользу передачи вооружения, утверждают источники телеканала.
Как утверждает CNN, Пекин кроме поставок беспилотников может рассматривать передачу боеприпасов — скорее для стрелкового оружия, а не для артиллерии. Однако источники WSJ говорят об изучении поставок «артиллерии и вооруженных дронов».
Накануне Der Spiegel сообщил, что Россия, вероятно, ведет переговоры с китайской компанией Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology о закупке 100 ударных беспилотников. Партию могут передать уже весной.