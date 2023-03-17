123 страны обязаны арестовать Путина. Какие проблемы создаст ордер МУС для Цзиньпина, Шольца, Макрона и даже Украины — интервью NV 17 марта, 20:53 Эксклюзив NV Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Путина (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путин, подозреваемого в совершении военных преступлений в Украине.

Какими последствиями это чревато и лидеры каких стран могут продолжить общение с военным преступником, в интервью Radio NV рассказал главный военный прокурор Украины в 2019–2020 годах Виктор Чумак.

Видео дня

— Очевидно, что Путин не явится в Гаагу, чтобы участвовать в процессе. Может ли процесс происходить заочно? И может ли быть российскому диктатору вынесен заочный приговор?

— Нет, к сожалению, процедуры Международного уголовного суда предусматривают только очное рассмотрение дел, связанных с преступлениями, относящимися к его юрисдикции. Это геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Здесь нужно присутствие преступников в суде. И потому нужно будет ждать Путина там, в суде.

— Это может растянуться на некоторое время. Как повлияет это решение об ордере на арест на политическую ситуацию? В Москву собрался китайский лидер Си Цзиньпин. Насколько ему будет комфортно пожимать руки лицу, подозреваемому в совершении военных преступлений, даже учитывая партнерские отношения?